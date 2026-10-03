Блок питания GameMax 600W VP-600-RGB
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 760 руб.
В наличии
Код товара: 362950
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 760 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.5
Описание товара Блок питания GameMax 600W VP-600-RGB
Блок питания GameMax 600W VP-600-RGB
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания GameMax 600W VP-600-RGB
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Блок питания GameMax 600W VP-600-RGB - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3760 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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