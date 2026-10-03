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Блок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700 купить с доставкой в Москве
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Блок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700

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Блок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700 - фото 1
Блок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700 - фото 2
Блок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700 - фото 3
Блок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700 - фото 4
Блок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700 - фото 1
  • Блок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700 - фото 2
  • Блок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700 - фото 3
  • Блок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700 - фото 4
  • Блок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 253058
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700
3 730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
23х20х10
Вес, г.
600

Описание товара Блок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700

Блок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W

Отзывы о товаре Блок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 700W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания FORMULA ATX 700W CYLON 700 - данный товар вы можете купить по цене 3730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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