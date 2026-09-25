Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN
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Характеристики
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб.
В наличии
Код товара: 739140
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Характеристики
Бренд
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х11
Вес, кг.
1.6
Описание товара Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN
Блок питания Zalman на 500 Вт — это отличное сочетание мощности и стабильности для вашего ПК. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством современных корпусов. Один активный вентилятор диаметром 120 мм обеспечивает эффективное охлаждение, поддерживая тишину даже при серьёзных нагрузках. Два разъёма питания видеокарты 6+2 pin идеально подходят для производительных видеокарт, а разъём 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора гарантируют надёжность подключения всех основных компонентов. Сертификат 80 PLUS Standard говорит об экономичном энергопотреблении. С четырьмя разъёмами SATA можно легко подключить несколько накопителей. Zalman — выбор тех, кто ценит продуманную комплектацию и надёжную работу системы.
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Бренд
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
4
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Блок питания Zalman на 500 Вт — это отличное сочетание мощности и стабильности для вашего ПК. Форм-фактор ATX делает его совместимым с большинством современных корпусов. Один активный вентилятор диаметром 120 мм обеспечивает эффективное охлаждение, поддерживая тишину даже при серьёзных нагрузках. Два разъёма питания видеокарты 6+2 pin идеально подходят для производительных видеокарт, а разъём 20+4 pin для материнской платы и 4+4 pin для процессора гарантируют надёжность подключения всех основных компонентов. Сертификат 80 PLUS Standard говорит об экономичном энергопотреблении. С четырьмя разъёмами SATA можно легко подключить несколько накопителей. Zalman — выбор тех, кто ценит продуманную комплектацию и надёжную работу системы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Купить Блок питания ATX 500W ZM500-LX3 ZALMAN - по цене 3630 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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