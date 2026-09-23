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Блок питания ExeGate 800W RM-800ADS (EX235013RUS) купить с доставкой в Москве
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Блок питания ExeGate 800W RM-800ADS (EX235013RUS)

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Блок питания ExeGate 800W RM-800ADS (EX235013RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 800W RM-800ADS (EX235013RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 800W RM-800ADS (EX235013RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания ExeGate 800W RM-800ADS (EX235013RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 800W RM-800ADS (EX235013RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 800W RM-800ADS (EX235013RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 480 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625139
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания ExeGate 800W RM-800ADS (EX235013RUS)
3 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, кг.
1.81

Описание товара Блок питания ExeGate 800W RM-800ADS (EX235013RUS)

Блок питания ExeGate 800W RM-800ADS (EX235013RUS)



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 800W RM-800ADS (EX235013RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания ExeGate 800W RM-800ADS (EX235013RUS)


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания ExeGate 800W RM-800ADS (EX235013RUS) - стоимость товара 3480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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