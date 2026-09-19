Top.Mail.Ru
Блок питания InWin 400W RB-S400BN1-0 H (6132057) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания InWin 400W RB-S400BN1-0 H (6132057)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания InWin 400W RB-S400BN1-0 H (6132057) - фото 1
Блок питания InWin 400W RB-S400BN1-0 H (6132057) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
400
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания InWin 400W RB-S400BN1-0 H (6132057) - фото 1
  • Блок питания InWin 400W RB-S400BN1-0 H (6132057) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб. 
Начислим 62 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 411631
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Блок питания InWin 400W RB-S400BN1-0 H (6132057)
3 840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
InWin
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
400
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, г.
990

Описание товара Блок питания InWin 400W RB-S400BN1-0 H (6132057)

Блок питания InWin 400W RB-S400BN1-0 H (6132057)



Теги товара: 400W, SFX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания InWin 400W RB-S400BN1-0 H (6132057)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
InWin
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
SFX
Мощность, Вт
400
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания InWin 400W RB-S400BN1-0 H (6132057)


Теги товара: 400W, SFX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания InWin 400W RB-S400BN1-0 H (6132057) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3840 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...