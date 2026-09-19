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Блок питания Chieftec Value 500W APB-500B8 купить с доставкой в Москве
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Блок питания Chieftec Value 500W APB-500B8

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Блок питания Chieftec Value 500W APB-500B8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 360110
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания Chieftec Value 500W APB-500B8
3 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
20х16х9
Вес, кг.
1.21

Описание товара Блок питания Chieftec Value 500W APB-500B8

Блок питания Chieftec Value 500W APB-500B8



Теги товара: 6+2 pin, ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок питания Chieftec Value 500W APB-500B8




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Характеристики
Бренд
Chieftec
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Chieftec Value 500W APB-500B8


Теги товара: 6+2 pin, ATX, Немодульный, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Chieftec Value 500W APB-500B8 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3630 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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