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Блок питания Zalman 600W ZM600-LXII купить с доставкой в Москве
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Блок питания Zalman 600W ZM600-LXII

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Блок питания Zalman 600W ZM600-LXII - фото 1
Блок питания Zalman 600W ZM600-LXII - фото 2
Блок питания Zalman 600W ZM600-LXII - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания Zalman 600W ZM600-LXII - фото 1
  • Блок питания Zalman 600W ZM600-LXII - фото 2
  • Блок питания Zalman 600W ZM600-LXII - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 293161
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания Zalman 600W ZM600-LXII
3 940 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
90х27х18
Вес, кг.
2.01

Описание товара Блок питания Zalman 600W ZM600-LXII

Блок питания Zalman 600W ZM600-LXII



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W

Отзывы о товаре Блок питания Zalman 600W ZM600-LXII




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания Zalman 600W ZM600-LXII


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Zalman 600W ZM600-LXII - стоимость товара 3940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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