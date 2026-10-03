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Блок питания Zalman 600W ZM600-TXII купить с доставкой в Москве
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Блок питания Zalman 600W ZM600-TXII

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Блок питания Zalman 600W ZM600-TXII - фото 1
Блок питания Zalman 600W ZM600-TXII - фото 2
Блок питания Zalman 600W ZM600-TXII - фото 3
Блок питания Zalman 600W ZM600-TXII - фото 4
Блок питания Zalman 600W ZM600-TXII - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
8 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
  • Блок питания Zalman 600W ZM600-TXII - фото 1
  • Блок питания Zalman 600W ZM600-TXII - фото 2
  • Блок питания Zalman 600W ZM600-TXII - фото 3
  • Блок питания Zalman 600W ZM600-TXII - фото 4
  • Блок питания Zalman 600W ZM600-TXII - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
3 940 руб.  4 690 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 360128
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания Zalman 600W ZM600-TXII
3 940 руб. -16%
4 690 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
8 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х10
Вес, г.
80

Описание товара Блок питания Zalman 600W ZM600-TXII

Блок питания Zalman мощностью 600 Вт является надежным и эффективным решением для вашего персонального компьютера. Этот блок питания весом 1,46 кг оснащен одним вентилятором диаметром 120 мм, обеспечивающим активное охлаждение системы, что способствует поддержанию оптимальной температуры и производительности. Zalman предлагает универсальность подключения благодаря разнообразным разъемам: 2 разъема 6+2 pin для питания видеокарты, 20+4 pin для материнской платы и 8 pin для процессора. Также предусмотрено 5 разъемов SATA, которые позволяют подключать различные накопители и устройства. Блок питания имеет сертификат 80 PLUS Standard, что гарантирует его высокую энергоэффективность и сниженные потери мощности. Это делает его оптимальным выбором для пользователей, ищущих баланс между производительностью и экономией электроэнергии. Блок питания Zalman предназначен для использования в персональных компьютерах и обеспечивает стабильную и надежную работу всех компонентов системы, делая его идеальным решением как для домашних ПК, так и для офисных рабочих станций.



Теги товара: 8 pin, ATX, Немодульный, 600W

Отзывы о товаре Блок питания Zalman 600W ZM600-TXII




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
8 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Zalman мощностью 600 Вт является надежным и эффективным решением для вашего персонального компьютера. Этот блок питания весом 1,46 кг оснащен одним вентилятором диаметром 120 мм, обеспечивающим активное охлаждение системы, что способствует поддержанию оптимальной температуры и производительности. Zalman предлагает универсальность подключения благодаря разнообразным разъемам: 2 разъема 6+2 pin для питания видеокарты, 20+4 pin для материнской платы и 8 pin для процессора. Также предусмотрено 5 разъемов SATA, которые позволяют подключать различные накопители и устройства. Блок питания имеет сертификат 80 PLUS Standard, что гарантирует его высокую энергоэффективность и сниженные потери мощности. Это делает его оптимальным выбором для пользователей, ищущих баланс между производительностью и экономией электроэнергии. Блок питания Zalman предназначен для использования в персональных компьютерах и обеспечивает стабильную и надежную работу всех компонентов системы, делая его идеальным решением как для домашних ПК, так и для офисных рабочих станций.


Теги товара: 8 pin, ATX, Немодульный, 600W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Zalman 600W ZM600-TXII - по цене 3940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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