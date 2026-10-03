Блок питания Zalman 600W ZM600-TXII
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Характеристики
Описание товара Блок питания Zalman 600W ZM600-TXII
Блок питания Zalman мощностью 600 Вт является надежным и эффективным решением для вашего персонального компьютера. Этот блок питания весом 1,46 кг оснащен одним вентилятором диаметром 120 мм, обеспечивающим активное охлаждение системы, что способствует поддержанию оптимальной температуры и производительности. Zalman предлагает универсальность подключения благодаря разнообразным разъемам: 2 разъема 6+2 pin для питания видеокарты, 20+4 pin для материнской платы и 8 pin для процессора. Также предусмотрено 5 разъемов SATA, которые позволяют подключать различные накопители и устройства. Блок питания имеет сертификат 80 PLUS Standard, что гарантирует его высокую энергоэффективность и сниженные потери мощности. Это делает его оптимальным выбором для пользователей, ищущих баланс между производительностью и экономией электроэнергии. Блок питания Zalman предназначен для использования в персональных компьютерах и обеспечивает стабильную и надежную работу всех компонентов системы, делая его идеальным решением как для домашних ПК, так и для офисных рабочих станций.
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Теги товара: 8 pin, ATX, Немодульный, 600W
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Теги товара: 8 pin, ATX, Немодульный, 600W
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