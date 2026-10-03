Блок питания Zalman ZM700-TXII < Black > 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
8+4 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%4 220 руб. 5 740 руб.
В наличии
Код товара: 360096
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Загружаем...
4 220 руб. -26%
5 740 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
8+4 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
28х18х10
Вес, кг.
3
Описание товара Блок питания Zalman ZM700-TXII < Black > 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин)
Блок питания Zalman ZM700-TXII < Black > 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: ATX, Немодульный, 700W
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
700
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
8+4 pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Блок питания Zalman ZM700-TXII < Black > 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: ATX, Немодульный, 700W
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: ATX, Немодульный, 700W
Блок питания Zalman ZM700-TXII < Black > 700W ATX (24+2x4+4x6 / 8пин) - этот товар вы можете купить по цене 4220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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