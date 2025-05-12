Блок питания ExeGate 450W ATX-AA450 (EX253683RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 296398
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Размеры в упаковке, см
25х20х12
Вес, г.
740
Описание товара Блок питания ExeGate 450W ATX-AA450 (EX253683RUS)
Блок питания ExeGate 450W ATX-AA450 (EX253683RUS)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 pin, ATX, Немодульный
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4 pin
Разъемы SATA, шт
3
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Блок питания ExeGate 450W ATX-AA450 (EX253683RUS)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 pin, ATX, Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: 4 pin, ATX, Немодульный
Достоинства:
Комментарий:
Блок питания подошел четко. Работает как часики, не свистит и не шумит. Мы довольны как африканские слоны.
Достоинства:
Комментарий:
Блок сделан добротно. При первом включении шумноват.
Достоинства:
Комментарий:
однозначно можно покупать. выдержал работу в разных редимаз с видеокартой 1050ti palit.
Блок питания ExeGate 450W ATX-AA450 (EX253683RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 450W ATX-AA450 (EX253683RUS)
Достоинства:
Комментарий:
Блок питания подошел четко. Работает как часики, не свистит и не шумит. Мы довольны как африканские слоны.
Достоинства:
Комментарий:
Блок сделан добротно. При первом включении шумноват.
Достоинства:
Комментарий:
однозначно можно покупать. выдержал работу в разных редимаз с видеокартой 1050ti palit.