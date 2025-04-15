Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
350
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
В наличии
Код товара: 296392
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
900 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
350
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Размеры в упаковке, см
20х15х9
Вес, г.
760
Описание товара Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS)
Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
350
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
80
Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula, Foxline
Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, лëгкий метал, не шумит работает тихо. Провода немного странные но, вроде поддаются укладки.
Достоинства:
Комментарий:
сам блок питания работает хорошо, Но это учитываем что он был подключен к системе на Intel Pentium 4 (478 socket 2004) и IDE дисковод с IDE диском, сильный ток не потребляется поэтому этого блока хватает достаточно, Если Вы собираете старую систему то за свои деньги Он в принципе подойдёт и от перенагрузки не умрёт, правда без без причины умерла видеокарта при подключении к материнской плате с данным блоком питания (раньше видеокарта работала точно) но грешить на блок питания не буду если что в блоке питания есть дополнительные шесть пин на видеокарту, но нет четыре пин для floppy дисковода как указано в описании, так рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
очень плохо упакован товар, тупо плёнкой сверху
Достоинства:
Комментарий:
Блок работает нормально, но корпус как фольга, очень тоненький!
Достоинства:
Комментарий:
Запитал сборку i5 3450s на встройке. Никаких проблем нет и слава богу
Достоинства:
Комментарий:
не нужно ждать от данной вещи каких либо показателей . работакт и слава богу
Достоинства:
Комментарий:
работает всё хорошо за такую цену отлично это дёщиво
Достоинства:
Комментарий:
Свои функции выполняет. За 900 руб с 120 мм вентилятором не бывает! Но спасибо продавану и О3 за осуществление невозможного!
Достоинства:
Комментарий:
для моих нужд пойдет,но звук довольно шумный при работе
Достоинства:
Комментарий:
хороший блок питания,за свою цену идеально.
Достоинства:
Комментарий:
Работает тихо, напряжения все в норме.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный дешёвый БП. Думаю прослужит долго. Напряжения по линии 5В - 5,15, 12В - 12,3.
Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 900 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 350W ATX-XP350 (EX221985RUS)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, лëгкий метал, не шумит работает тихо. Провода немного странные но, вроде поддаются укладки.
Достоинства:
Комментарий:
сам блок питания работает хорошо, Но это учитываем что он был подключен к системе на Intel Pentium 4 (478 socket 2004) и IDE дисковод с IDE диском, сильный ток не потребляется поэтому этого блока хватает достаточно, Если Вы собираете старую систему то за свои деньги Он в принципе подойдёт и от перенагрузки не умрёт, правда без без причины умерла видеокарта при подключении к материнской плате с данным блоком питания (раньше видеокарта работала точно) но грешить на блок питания не буду если что в блоке питания есть дополнительные шесть пин на видеокарту, но нет четыре пин для floppy дисковода как указано в описании, так рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
очень плохо упакован товар, тупо плёнкой сверху
Достоинства:
Комментарий:
Блок работает нормально, но корпус как фольга, очень тоненький!
Достоинства:
Комментарий:
Запитал сборку i5 3450s на встройке. Никаких проблем нет и слава богу
Достоинства:
Комментарий:
не нужно ждать от данной вещи каких либо показателей . работакт и слава богу
Достоинства:
Комментарий:
работает всё хорошо за такую цену отлично это дёщиво
Достоинства:
Комментарий:
Свои функции выполняет. За 900 руб с 120 мм вентилятором не бывает! Но спасибо продавану и О3 за осуществление невозможного!
Достоинства:
Комментарий:
для моих нужд пойдет,но звук довольно шумный при работе
Достоинства:
Комментарий:
хороший блок питания,за свою цену идеально.
Достоинства:
Комментарий:
Работает тихо, напряжения все в норме.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный дешёвый БП. Думаю прослужит долго. Напряжения по линии 5В - 5,15, 12В - 12,3.