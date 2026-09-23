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Блок питания CBR ATX 450W (PSU-ATX450-08EC) купить с доставкой в Москве
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Блок питания CBR ATX 450W (PSU-ATX450-08EC)

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Блок питания CBR ATX 450W (PSU-ATX450-08EC) - фото 1
Блок питания CBR ATX 450W (PSU-ATX450-08EC) - фото 2
Блок питания CBR ATX 450W (PSU-ATX450-08EC) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
  • Блок питания CBR ATX 450W (PSU-ATX450-08EC) - фото 1
  • Блок питания CBR ATX 450W (PSU-ATX450-08EC) - фото 2
  • Блок питания CBR ATX 450W (PSU-ATX450-08EC) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625134
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок питания CBR ATX 450W (PSU-ATX450-08EC)
900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
21х15х10
Вес, г.
940

Описание товара Блок питания CBR ATX 450W (PSU-ATX450-08EC)

Блок питания CBR ATX 450W (PSU-ATX450-08EC)



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания CBR ATX 450W (PSU-ATX450-08EC)




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
450
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
2
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок питания CBR ATX 450W (PSU-ATX450-08EC)


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания CBR ATX 450W (PSU-ATX450-08EC) - этот товар вы можете купить по цене 900 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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