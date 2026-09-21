Блок питания PcCooler ATX 650W P3-F650-W1H 80 Plus White
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Характеристики
Описание товара Блок питания PcCooler ATX 650W P3-F650-W1H 80 Plus White
Блок питания PCcooler на 650 Вт — оптимальное решение для современных ПК, которые требуют стабильной работы даже под нагрузкой. Благодаря мощному 120-миллиметровому вентилятору с активной системой охлаждения, устройство эффективно отводит тепло и работает тихо. Форм-фактор ATX делает блок универсальным для сборок любого формата, а наличие отстегивающихся кабелей помогает навести идеальный порядок внутри корпуса. Для подключения современных комплектующих в распоряжении сразу 2 разъёма питания видеокарты 6+2 pin — отличный вариант для систем с производительными видеокартами. Поддерживаются практически любые материнские платы благодаря разъёму 20+4 pin и 2 разъёмам питания процессора 4+4 pin. Для жёстких и SSD-дисков есть 6 разъёмов SATA. Удобный вес 1,2 кг делает монтаж быстрым и простым.
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 650W
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Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 650W
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