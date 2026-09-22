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Блок питания Zalman ZM600-LX3 600W купить с доставкой в Москве
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Блок питания Zalman ZM600-LX3 600W

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Блок питания Zalman ZM600-LX3 600W - фото 1
Блок питания Zalman ZM600-LX3 600W - фото 2
Блок питания Zalman ZM600-LX3 600W - фото 3
Блок питания Zalman ZM600-LX3 600W - фото 4
Блок питания Zalman ZM600-LX3 600W - фото 5
Блок питания Zalman ZM600-LX3 600W - фото 6
Блок питания Zalman ZM600-LX3 600W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания Zalman ZM600-LX3 600W - фото 1
  • Блок питания Zalman ZM600-LX3 600W - фото 2
  • Блок питания Zalman ZM600-LX3 600W - фото 3
  • Блок питания Zalman ZM600-LX3 600W - фото 4
  • Блок питания Zalman ZM600-LX3 600W - фото 5
  • Блок питания Zalman ZM600-LX3 600W - фото 6
  • Блок питания Zalman ZM600-LX3 600W - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723190
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Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Размеры в упаковке, см
27х18х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Блок питания Zalman ZM600-LX3 600W

Блок питания Zalman — это надежное и эффективное решение для вашего компьютера. С весом в 1,5 кг и мощностью 600 Вт, этот блок питания обеспечивает стабильную работу систем среднего уровня. Оснащенный одним 120-мм вентилятором, Zalman предлагает активное охлаждение, что обеспечивает эффективное рассеивание тепла и помогает поддерживать низкую температуру при длительной эксплуатации. Сертификат энергоэффективности 80 PLUS Standard гарантирует, что устройство работает с высокой эффективностью, уменьшая энергетические потери и обеспечивая надежную работу. Zalman оснащен несколькими разъемами для подключения различных компонентов системы. Включает в себя 20+4 pin разъем для питания материнской платы и 4+4 pin разъем для питания процессора, обеспечивая совместимость с широким спектром современных материнских плат. Для подключения видеокарт предусмотрены два разъема 6+2 pin, что делает этот блок питания отличным выбором для систем с более мощными графическими процессорами. Также имеется 5 разъемов SATA для подключения накопителей. Однако стоит отметить, что кабели у этого блока питания не отстегиваются, что может влиять на управление кабелями внутри корпуса. Тем не менее, ATX форм-фактор и качественная сборка от бренда Zalman делают его отличным выбором для тех, кто ценит надежность и эффективность.



Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 600W

Отзывы о товаре Блок питания Zalman ZM600-LX3 600W




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Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
600
Сертификат 80 PLUS
Standard
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
5
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Описание
Блок питания Zalman — это надежное и эффективное решение для вашего компьютера. С весом в 1,5 кг и мощностью 600 Вт, этот блок питания обеспечивает стабильную работу систем среднего уровня. Оснащенный одним 120-мм вентилятором, Zalman предлагает активное охлаждение, что обеспечивает эффективное рассеивание тепла и помогает поддерживать низкую температуру при длительной эксплуатации. Сертификат энергоэффективности 80 PLUS Standard гарантирует, что устройство работает с высокой эффективностью, уменьшая энергетические потери и обеспечивая надежную работу. Zalman оснащен несколькими разъемами для подключения различных компонентов системы. Включает в себя 20+4 pin разъем для питания материнской платы и 4+4 pin разъем для питания процессора, обеспечивая совместимость с широким спектром современных материнских плат. Для подключения видеокарт предусмотрены два разъема 6+2 pin, что делает этот блок питания отличным выбором для систем с более мощными графическими процессорами. Также имеется 5 разъемов SATA для подключения накопителей. Однако стоит отметить, что кабели у этого блока питания не отстегиваются, что может влиять на управление кабелями внутри корпуса. Тем не менее, ATX форм-фактор и качественная сборка от бренда Zalman делают его отличным выбором для тех, кто ценит надежность и эффективность.


Теги товара: 4 + 4 pin, ATX, 600W
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Отзывы


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