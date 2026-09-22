Top.Mail.Ru
Блок питания Formula V Line APMM-500BD 500W купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Блок питания Formula V Line APMM-500BD 500W

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Блок питания Formula V Line APMM-500BD 500W - фото 1
Блок питания Formula V Line APMM-500BD 500W - фото 2
Блок питания Formula V Line APMM-500BD 500W - фото 3
Блок питания Formula V Line APMM-500BD 500W - фото 4
Блок питания Formula V Line APMM-500BD 500W - фото 5
Блок питания Formula V Line APMM-500BD 500W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
  • Блок питания Formula V Line APMM-500BD 500W - фото 1
  • Блок питания Formula V Line APMM-500BD 500W - фото 2
  • Блок питания Formula V Line APMM-500BD 500W - фото 3
  • Блок питания Formula V Line APMM-500BD 500W - фото 4
  • Блок питания Formula V Line APMM-500BD 500W - фото 5
  • Блок питания Formula V Line APMM-500BD 500W - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726753
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х13
Вес, кг.
1.79

Описание товара Блок питания Formula V Line APMM-500BD 500W

Блок питания Formula APMM-500BD - это надежное и эффективное устройство мощностью 500 Вт, которое идеально подойдет для сборки мощного компьютера. Этот блок питания отвечает стандарту ATX12V 3.1 и имеет активный PFC, что обеспечивает стабильное и эффективное энергоснабжение вашей системы. Одной из особенностей блока питания Formula APMM-500BD является наличие вентилятора диаметром 120 мм, который обеспечивает хорошую вентиляцию и охлаждение внутренних компонентов блока питания. Это помогает предотвратить перегрев и обеспечивает бесперебойную работу системы. Блок питания Formula APMM-500BD оснащен различными разъемами для подключения различных устройств. Так, он имеет разъем для материнской платы 20+4 pin, 4+4-pin разъем для подключения процессора, 6+2-pin и 12+4-pin разъемы для видеокарты, 2 разъема 4-pin IDE (Molex) и 5 разъемов 15-pin SATA для подключения жестких дисков и оптических приводов. Блок питания Formula APMM-500BD обладает сертификатом 80 PLUS Bronze, что гарантирует его высокую энергоэффективность. Это означает, что блок питания обеспечивает эффективное использование энергии и снижает потребление электроэнергии. Длина кабеля питания материнской платы составляет 50 см, что обеспечивает удобство при монтаже и подключении блока питания к системе. Блок питания Formula APMM-500BD отличается высоким качеством сборки и долгим сроком службы, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и производительность. Общий вес блока питания составляет 1,5 кг, что делает его компактным и легким для установки в любой корпус. Благодаря своим характеристикам и функционалу, блок питания Formula APMM-500BD станет надежным и эффективным источником питания для вашего компьютера.



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 500W

Отзывы о товаре Блок питания Formula V Line APMM-500BD 500W




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Formula V
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Отстегивающиеся кабели
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x(6+2) pin
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания Formula APMM-500BD - это надежное и эффективное устройство мощностью 500 Вт, которое идеально подойдет для сборки мощного компьютера. Этот блок питания отвечает стандарту ATX12V 3.1 и имеет активный PFC, что обеспечивает стабильное и эффективное энергоснабжение вашей системы. Одной из особенностей блока питания Formula APMM-500BD является наличие вентилятора диаметром 120 мм, который обеспечивает хорошую вентиляцию и охлаждение внутренних компонентов блока питания. Это помогает предотвратить перегрев и обеспечивает бесперебойную работу системы. Блок питания Formula APMM-500BD оснащен различными разъемами для подключения различных устройств. Так, он имеет разъем для материнской платы 20+4 pin, 4+4-pin разъем для подключения процессора, 6+2-pin и 12+4-pin разъемы для видеокарты, 2 разъема 4-pin IDE (Molex) и 5 разъемов 15-pin SATA для подключения жестких дисков и оптических приводов. Блок питания Formula APMM-500BD обладает сертификатом 80 PLUS Bronze, что гарантирует его высокую энергоэффективность. Это означает, что блок питания обеспечивает эффективное использование энергии и снижает потребление электроэнергии. Длина кабеля питания материнской платы составляет 50 см, что обеспечивает удобство при монтаже и подключении блока питания к системе. Блок питания Formula APMM-500BD отличается высоким качеством сборки и долгим сроком службы, что делает его идеальным выбором для тех, кто ценит надежность и производительность. Общий вес блока питания составляет 1,5 кг, что делает его компактным и легким для установки в любой корпус. Благодаря своим характеристикам и функционалу, блок питания Formula APMM-500BD станет надежным и эффективным источником питания для вашего компьютера.


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Formula V Line APMM-500BD 500W - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...