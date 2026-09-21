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Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White купить с доставкой в Москве
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Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White

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Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 1
Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 2
Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 3
Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 4
Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 5
Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 6
Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 7
Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 8
Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 9
Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 10
Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
  • Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 1
  • Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 2
  • Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 3
  • Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 4
  • Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 5
  • Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 6
  • Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 7
  • Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 8
  • Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 9
  • Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 10
  • Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714478
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Характеристики

Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х10
Вес, кг.
1.85

Описание товара Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White

Блок питания PcCOOLER — это надежное устройство, обеспечивающее стабильное питание для вашего персонального компьютера. Обладая мощностью в 750 Вт, этот блок питания способен поддерживать работу даже самых требовательных конфигураций. Он оснащен одним 120-мм вентилятором, который обеспечивает активное охлаждение, способствуя безопасной эксплуатации и предотвращая перегрев устройства. Подключение к материнской плате осуществляется через разъем 20+4 pin, а питание процессора обеспечивается двумя разъемами 4+4 pin. Этот блок питания поддерживает форм-фактор ATX, что делает его совместимым с большинством современных корпусов. Обеспечивая питание для видеокарты, блок питания имеет три разъема 6+2 pin, что позволяет подключать видеокарты с высоким энергопотреблением. Для подключения накопителей и других устройств предусмотрено шесть разъемов SATA. Хотя устройство не сертифицировано по стандарту 80 PLUS, оно разработано с учётом качества и эффективности, предлагая отличное соотношение цены и производительности. Производится блок питания в Китае, что гарантирует соблюдение современных мировых стандартов. Бренд PCcooler зарекомендовал себя как надежный поставщик комплектующих для ПК, и этот блок питания не является исключением, став отличным выбором для пользователей, ищущих баланс между стоимостью и надежностью.



Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 750W

Отзывы о товаре Блок питания PcCooler ATX 750W P3-F750-W1H 80 Plus White




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Характеристики
Бренд
PcCOOLER
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
750
Сертификат 80 PLUS
нет
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
3x(6+2) pin
Разъемы SATA, шт
6
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания PcCOOLER — это надежное устройство, обеспечивающее стабильное питание для вашего персонального компьютера. Обладая мощностью в 750 Вт, этот блок питания способен поддерживать работу даже самых требовательных конфигураций. Он оснащен одним 120-мм вентилятором, который обеспечивает активное охлаждение, способствуя безопасной эксплуатации и предотвращая перегрев устройства. Подключение к материнской плате осуществляется через разъем 20+4 pin, а питание процессора обеспечивается двумя разъемами 4+4 pin. Этот блок питания поддерживает форм-фактор ATX, что делает его совместимым с большинством современных корпусов. Обеспечивая питание для видеокарты, блок питания имеет три разъема 6+2 pin, что позволяет подключать видеокарты с высоким энергопотреблением. Для подключения накопителей и других устройств предусмотрено шесть разъемов SATA. Хотя устройство не сертифицировано по стандарту 80 PLUS, оно разработано с учётом качества и эффективности, предлагая отличное соотношение цены и производительности. Производится блок питания в Китае, что гарантирует соблюдение современных мировых стандартов. Бренд PCcooler зарекомендовал себя как надежный поставщик комплектующих для ПК, и этот блок питания не является исключением, став отличным выбором для пользователей, ищущих баланс между стоимостью и надежностью.


Теги товара: 2 x 4+4-pin, ATX, 750W
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Отзывы


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