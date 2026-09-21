Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze
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Характеристики
Описание товара Блок питания PcCooler ATX 550W P5-YK550-B1F 80+ Bronze
Блок питания PCcooler — это надежное и мощное устройство, предназначенное для использования в персональных компьютерах. С весом всего 1,6 кг, этот блок питания сочетает в себе эффективность и компактность. Он оснащен одним вентилятором диаметром 135 мм с активной системой охлаждения, что гарантирует стабильную работу и защиту от перегрева. Мощность в 550 Вт обеспечивает достаточно энергии для большинства современных компьютерных систем. Блок питания поддерживает подключение к материнской плате через разъем 20+4 pin, а для питания процессора предусмотрено два разъема 4+4 pin. Сертификат 80 PLUS Bronze удостоверяет высокий уровень энергоэффективности, помогая сэкономить на электроэнергии. PCcooler предлагает удобство в использовании, в том числе благодаря наличию отстегивающихся кабелей, что упрощает процесс сборки и обслуживания системы. Для питания видеокарты предусмотрены два разъема 6+2 pin, что позволяет поддерживать даже мощные графические адаптеры. Блок питания оснащен шестью SATA-разъемами, обеспечивая гибкость в подключении различных устройств хранения данных. Производится в Китае, бренд PCcooler зарекомендовал себя как надежный производитель компьютерных комплектующих. Данный блок питания выполнен в стандартном форм-факторе ATX и легко интегрируется в большинство корпусов. Это отличный выбор для пользователей, ищущих эффективное и долговечное решение для своих ПК.
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX
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