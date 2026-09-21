Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+
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Характеристики
Описание товара Блок питания Zalman ATX 500W ZM500-LX3 80+
Блок питания Zalman представляет собой надежное и эффективное решение для питания персонального компьютера. Эта модель обладает мощностью 500 Вт, что делает ее подходящей для большинства стандартных ПК конфигураций и позволяет уверенно поддерживать работу всех подключенных компонентов. Вес устройства составляет 1,35 кг, что обеспечивает приятный баланс между устойчивостью и легкостью установки. Блок питания оснащен одним активным вентилятором диаметром 120 мм, что обеспечивает эффективное охлаждение и стабильную работу системы. Благодаря активной системе охлаждения, данная модель обеспечивает надежную защиту от перегрева. Zalman поддерживает подключение к материнской плате с помощью разъема 20+4 pin, что делает его совместимым с большинством современных материнских плат. Разъем питания процессора 4+4 pin и два разъема для питания видеокарты 2x(6+2) pin помогут обеспечить достаточное питание ключевым компонентам системы. Наличие четырех разъемов SATA позволяет подключать несколько накопителей без дополнительных переходников. Форм-фактор питания ATX делает его универсальным решением для большинства корпусов, а соответствие стандарту 80 PLUS гарантирует высокий уровень энергоэффективности, снижая энергопотребление и тепловыделение. Блок питания Zalman произведен в Китае и отвечает всем современным стандартам качества. Это надежный выбор для пользователей, ищущих качественное решение для питания настольного ПК.
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Теги товара: 500W
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Теги товара: 500W
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