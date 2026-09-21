Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания PcCooler ATX 650W P5-YK650-B1F 80+ Bronze
Блок питания 650W PCcooler P5-YK650-B1F - это мощное и надежное устройство, которое обеспечит стабильное питание вашего компьютера. Этот блок питания отличается высокой эффективностью и удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей. Характеристики блока питания 650W PCcooler P5-YK650-B1F: 1. Мощность 650W обеспечивает достаточное энергопотребление для работы современных компьютеров, включая игровые системы. 2. Высокая эффективность до 90% позволяет снизить потребление электроэнергии и уменьшить тепловыделение. 3. 80 PLUS Bronze сертификация гарантирует надежную работу и экономию энергии. 4. Встроенная защита от перегрузок, короткого замыкания и перенапряжения обеспечивает безопасную работу вашего компьютера. 5. Вентилятор с мягкими лопастями обеспечивает эффективное охлаждение и минимальный уровень шума. 6. Компактный размер и модульный дизайн делают установку блока питания простой и удобной. Блок питания 650W PCcooler P5-YK650-B1F идеально подходит для построения мощной игровой системы или производственного компьютера. Высокая надежность и эффективность этого устройства гарантируют стабильную работу вашего компьютера даже при длительных нагрузках. Не сомневайтесь в качестве блока питания 650W PCcooler P5-YK650-B1F - выбирайте надежность и производительность для вашего компьютера!
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Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 650W
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Bronze, 2 x 4+4-pin, ATX, 650W
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