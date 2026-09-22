Van Halen - Balance - deluxe (0603497816224) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Balance
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 717434
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497816224]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Balance
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Seventh Seal, Can't Stop Lovin' You, Don't Tell Me (What Love Can Do), Amsterdam, Big Fat Money, Strung Out, Not Enough, Aftershock, Doin' Time, Baluchitherium, Take Me Back (Deja Vu), Feelin', The Seventh Seal, Can't Stop Lovin' You, Don't Tell Me (What Love Can Do), Amsterdam, Big Fat Money, Strung Out, Not Enough, Aftershock, Doin' Time, Baluchitherium, Take Me Back (Deja Vu), Feelin', Crossing Over, Humans Being, Respect The Wind, The Seventh Seal, Feelin', Ain't Talkin' 'Bout Love, Guit
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-Ray
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Van Halen - Balance - deluxe (0603497816224) виниловая пластинка
«Balance (Expanded Edition)» включает в себя 10-й мультиплатиновый студийный альбом Van Halen с ремастерингом аудио на двух виниловых пластинках и одном CD, а также раритетный CD с би-сайдами и восемью ранее не издававшимися концертными выступлениями с лондонского стадиона «Уэмбли» (24 июня 1995 года). Это лимитированное издание класса люкс также включает Blu-ray с шестью ремастеринговыми промо- и концертными видео.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497816224]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Van Halen
Альбом (сингл)
Balance
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Seventh Seal, Can't Stop Lovin' You, Don't Tell Me (What Love Can Do), Amsterdam, Big Fat Money, Strung Out, Not Enough, Aftershock, Doin' Time, Baluchitherium, Take Me Back (Deja Vu), Feelin', The Seventh Seal, Can't Stop Lovin' You, Don't Tell Me (What Love Can Do), Amsterdam, Big Fat Money, Strung Out, Not Enough, Aftershock, Doin' Time, Baluchitherium, Take Me Back (Deja Vu), Feelin', Crossing Over, Humans Being, Respect The Wind, The Seventh Seal, Feelin', Ain't Talkin' 'Bout Love, Guit
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
2 CD
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-Ray
Страна производитель
США
«Balance (Expanded Edition)» включает в себя 10-й мультиплатиновый студийный альбом Van Halen с ремастерингом аудио на двух виниловых пластинках и одном CD, а также раритетный CD с би-сайдами и восемью ранее не издававшимися концертными выступлениями с лондонского стадиона «Уэмбли» (24 июня 1995 года). Это лимитированное издание класса люкс также включает Blu-ray с шестью ремастеринговыми промо- и концертными видео.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Van Halen - Balance - deluxe (0603497816224) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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