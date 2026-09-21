ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара ABBA - The Singles: The First Fifty Years (Box) (0602465776379) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: 1972-1976, People Need Love, He Is Your Brother, Ring Ring, Love Isnt Easy (But It Sure Is Hard Enough), Waterloo, Honey, Honey, Hasta Manana, So Long, I Do, I Do, I Do, I Do, I Do, SOS, Mamma Mia, Fernando, 1976-1979, Dancing Queen, Money, Money, Money, Knowing Me, Knowing You, The Name Of The Game, Take A Chance On Me, Eagle, Summer Night City, Chiquitita, Does Your Mother Know, 1979-1981, Voulez-Vous, Angeleyes, Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight), I Have A Dream, The Winner Takes It All, Super Trouper, Lay All Your Love On Me, One Of Us, 1981-2022, Head Over Heels, When All Is Said And Done, The Day Before You Came, Under Attack, I Still Have Faith In You, Dont Shut Me Down, Just A Notion, Little Things, No Doubt About It
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