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Rockets - Alienation (coloured) (0076119011008) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rockets - Alienation (coloured) (0076119011008) виниловая пластинка

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Rockets - Alienation (coloured) (0076119011008) виниловая пластинка - фото 1
Rockets - Alienation (coloured) (0076119011008) виниловая пластинка - фото 2
Rockets - Alienation (coloured) (0076119011008) виниловая пластинка - фото 3
Rockets - Alienation (coloured) (0076119011008) виниловая пластинка - фото 4
Rockets - Alienation (coloured) (0076119011008) виниловая пластинка - фото 5
Rockets - Alienation (coloured) (0076119011008) виниловая пластинка - фото 6
Rockets - Alienation (coloured) (0076119011008) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
Alienation
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rockets - Alienation (coloured) (0076119011008) виниловая пластинка - фото 1
  • Rockets - Alienation (coloured) (0076119011008) виниловая пластинка - фото 2
  • Rockets - Alienation (coloured) (0076119011008) виниловая пластинка - фото 3
  • Rockets - Alienation (coloured) (0076119011008) виниловая пластинка - фото 4
  • Rockets - Alienation (coloured) (0076119011008) виниловая пластинка - фото 5
  • Rockets - Alienation (coloured) (0076119011008) виниловая пластинка - фото 6
  • Rockets - Alienation (coloured) (0076119011008) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717351
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rockets - Alienation (coloured) (0076119011008) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intermezzo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intermezzo
Barcode
[0076119011008]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
Alienation
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Non-Stop, Talk About, Sky Invaders, Electromental, Skared, Venus Queen, Children Of Time, Collage
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rockets - Alienation (coloured) (0076119011008) виниловая пластинка

"Alienation" - "Призрачный альбом" группы Rockets, в который вошли записи, сделанные в конце 1980 - начале 1981 года, но никогда ранее не издавались, и вышли на одной пластинке в 2021 году. Релиз стал продолжением успешного альбома "Galaxy" (1980). В записи "Alienation" участвовали музыканты оригинального состава Rockets, а также приглашённый вокалист Джонни Икс (из Лондона), популярный в начале 80-х певец, чьё настоящее имя сохраняется в секрете на момент выхода альбома. Лимитированное в 2000 копий номерное второе издание на оранжевом виниле в разворотном конверте. Rockets - французская рок-группа, основанная в 1974 году. Известна своим имиджем "пришельцев из космоса" и одними из первых в истории музыки масштабными шоу с использованием целого каскада спецэффектов, декораций, пиротехники и лазеров. Альбомы "Plasteroid" и "Galaxy" стали золотым и платиновым соответственно.

Отзывы о товаре Rockets - Alienation (coloured) (0076119011008) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Intermezzo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intermezzo
Barcode
[0076119011008]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
Alienation
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Non-Stop, Talk About, Sky Invaders, Electromental, Skared, Venus Queen, Children Of Time, Collage
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"Alienation" - "Призрачный альбом" группы Rockets, в который вошли записи, сделанные в конце 1980 - начале 1981 года, но никогда ранее не издавались, и вышли на одной пластинке в 2021 году. Релиз стал продолжением успешного альбома "Galaxy" (1980). В записи "Alienation" участвовали музыканты оригинального состава Rockets, а также приглашённый вокалист Джонни Икс (из Лондона), популярный в начале 80-х певец, чьё настоящее имя сохраняется в секрете на момент выхода альбома. Лимитированное в 2000 копий номерное второе издание на оранжевом виниле в разворотном конверте. Rockets - французская рок-группа, основанная в 1974 году. Известна своим имиджем "пришельцев из космоса" и одними из первых в истории музыки масштабными шоу с использованием целого каскада спецэффектов, декораций, пиротехники и лазеров. Альбомы "Plasteroid" и "Galaxy" стали золотым и платиновым соответственно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rockets - Alienation (coloured) (0076119011008) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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