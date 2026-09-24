Top.Mail.Ru
Rockets - Rockets (0076119010124) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Rockets - Rockets (0076119010124) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Rockets - Rockets (0076119010124) виниловая пластинка - фото 1
Rockets - Rockets (0076119010124) виниловая пластинка - фото 2
Rockets - Rockets (0076119010124) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
Rockets
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rockets - Rockets (0076119010124) виниловая пластинка - фото 1
  • Rockets - Rockets (0076119010124) виниловая пластинка - фото 2
  • Rockets - Rockets (0076119010124) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717346
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Rockets - Rockets (0076119010124) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intermezzo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intermezzo
Barcode
[0076119010124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
Rockets
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Apache, Ballade Sur Mars, Fils Du Ciel, Futur Woman, Terre Larbour, Le Chemin, Apesanteur, Last Space Train, Genese Future, Future Woman (Long Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rockets - Rockets (0076119010124) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Apache, Ballade Sur Mars, Fils Du Ciel, Futur Woman, Terre Larbour, Le Chemin, Apesanteur, Last Space Train, Genese Future, Future Woman (Long Version)

Отзывы о товаре Rockets - Rockets (0076119010124) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Intermezzo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Intermezzo
Barcode
[0076119010124]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Rockets
Альбом (сингл)
Rockets
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Apache, Ballade Sur Mars, Fils Du Ciel, Futur Woman, Terre Larbour, Le Chemin, Apesanteur, Last Space Train, Genese Future, Future Woman (Long Version)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Apache, Ballade Sur Mars, Fils Du Ciel, Futur Woman, Terre Larbour, Le Chemin, Apesanteur, Last Space Train, Genese Future, Future Woman (Long Version)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rockets - Rockets (0076119010124) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...