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Hot Chip - Joy In Repetition (0887828055814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Hot Chip - Joy In Repetition (0887828055814) виниловая пластинка

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Hot Chip - Joy In Repetition (0887828055814) виниловая пластинка - фото 1
Hot Chip - Joy In Repetition (0887828055814) виниловая пластинка - фото 2
Hot Chip - Joy In Repetition (0887828055814) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
Joy In Repetition
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Hot Chip - Joy In Repetition (0887828055814) виниловая пластинка - фото 1
  • Hot Chip - Joy In Repetition (0887828055814) виниловая пластинка - фото 2
  • Hot Chip - Joy In Repetition (0887828055814) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717331
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Hot Chip - Joy In Repetition (0887828055814) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828055814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
Joy In Repetition
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ready For The Floor, Boy From School, One Life Stand, Night & Day, Flutes, Hungry Child, Over And Over, Positive, Where We Are, Need You Now, Eleanor, Huarache Lights, Melody Of Love, I Feel Better, Devotion
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Hot Chip - Joy In Repetition (0887828055814) виниловая пластинка

«Joy In Repetition» — первая в истории антология лучших работ британской синти-поп-группы Hot Chip. Она охватывает творчество группы, начиная с их знакового дебютного альбома «The Warning», и прослеживает их творческую эволюцию вплоть до наших дней. В сборник вошли хлесткие хиты разных лет: «Ready For The Floor», «I Feel Better» и «Flutes», и это лишь некоторые из них. Кроме того, в сборник вошла новая композиция «Devotion», в которой группа предстаёт в полном составе, сочетая поп-хуки с уникальным танцевальным стилем. «Joy In Repetition» подчёркивает постоянство их звёздной карьеры и закрепляет за ними статус одной из самых значимых британских групп за последние два десятилетия. Обложка альбома разработана легендарным британским поп-художником сэром Питером Блейком, создателем культового оформления альбома «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» и изображает маленькую обезьянку с миниатюрными тарелками (небольшая отсылка к «Over and Over»).

Отзывы о товаре Hot Chip - Joy In Repetition (0887828055814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Domino Records
Barcode
[0887828055814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Hot Chip
Альбом (сингл)
Joy In Repetition
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Ready For The Floor, Boy From School, One Life Stand, Night & Day, Flutes, Hungry Child, Over And Over, Positive, Where We Are, Need You Now, Eleanor, Huarache Lights, Melody Of Love, I Feel Better, Devotion
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Joy In Repetition» — первая в истории антология лучших работ британской синти-поп-группы Hot Chip. Она охватывает творчество группы, начиная с их знакового дебютного альбома «The Warning», и прослеживает их творческую эволюцию вплоть до наших дней. В сборник вошли хлесткие хиты разных лет: «Ready For The Floor», «I Feel Better» и «Flutes», и это лишь некоторые из них. Кроме того, в сборник вошла новая композиция «Devotion», в которой группа предстаёт в полном составе, сочетая поп-хуки с уникальным танцевальным стилем. «Joy In Repetition» подчёркивает постоянство их звёздной карьеры и закрепляет за ними статус одной из самых значимых британских групп за последние два десятилетия. Обложка альбома разработана легендарным британским поп-художником сэром Питером Блейком, создателем культового оформления альбома «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» и изображает маленькую обезьянку с миниатюрными тарелками (небольшая отсылка к «Over and Over»).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Hot Chip - Joy In Repetition (0887828055814) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4310 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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