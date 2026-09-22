Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black
**Смартфон HONOR X6c 6+256Gb чёрный (5109BSWA)** Откройте для себя новые возможности с HONOR X6c — идеальным сочетанием стиля, мощности и безопасности. **Основные характеристики:** * **Процессор:** MediaTek Helio G81 Ultra — обеспечивает высокую производительность для плавного использования. * **Память:** 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Дисплей:** 6,61 дюйма, разрешение 1604 x 720 пикселей, частота обновления 120 Гц — яркое и чёткое изображение с плавными переходами. * **Камеры:** две тыловые камеры для качественных снимков и видео. * **Аккумулятор:** ёмкость 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки — долгое время работы без подзарядки. * **Безопасность:** сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных. * **Связь:** поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 5.1 и проводной интерфейс USB Type-C. **Дополнительные преимущества:** * **Класс защиты IP64:** защита от пыли и брызг воды. * **Поддержка карт памяти:** расширяйте память устройства вместо одной из SIM-карт. * **Операционная система Android 15:** актуальные функции и обновления. * **Технология TFT:** насыщенные цвета и хорошая видимость под разными углами. HONOR X6c — это надёжный и функциональный смартфон, который станет вашим верным спутником в повседневной жизни.
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