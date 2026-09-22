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Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black купить с доставкой в Москве
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Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black

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Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 1
Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 2
Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 3
Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 4
Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 5
Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 6
Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 7
Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 8
Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 9
Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 10
Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 11
Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 12
Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor X6c
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.61
Разрешение экрана
1604x720
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 8
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 9
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 10
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 11
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 12
  • Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717315
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Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания,чехол,USB кабель
Линейка
Honor X6c
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.61
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black

**Смартфон HONOR X6c 6+256Gb чёрный (5109BSWA)** Откройте для себя новые возможности с HONOR X6c — идеальным сочетанием стиля, мощности и безопасности. **Основные характеристики:** * **Процессор:** MediaTek Helio G81 Ultra — обеспечивает высокую производительность для плавного использования. * **Память:** 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Дисплей:** 6,61 дюйма, разрешение 1604 x 720 пикселей, частота обновления 120 Гц — яркое и чёткое изображение с плавными переходами. * **Камеры:** две тыловые камеры для качественных снимков и видео. * **Аккумулятор:** ёмкость 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки — долгое время работы без подзарядки. * **Безопасность:** сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных. * **Связь:** поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 5.1 и проводной интерфейс USB Type-C. **Дополнительные преимущества:** * **Класс защиты IP64:** защита от пыли и брызг воды. * **Поддержка карт памяти:** расширяйте память устройства вместо одной из SIM-карт. * **Операционная система Android 15:** актуальные функции и обновления. * **Технология TFT:** насыщенные цвета и хорошая видимость под разными углами. HONOR X6c — это надёжный и функциональный смартфон, который станет вашим верным спутником в повседневной жизни.

Отзывы о товаре Смартфон Honor X6c 6/256Gb Black




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Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания,чехол,USB кабель
Линейка
Honor X6c
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.61
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Развернуть
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон HONOR X6c 6+256Gb чёрный (5109BSWA)** Откройте для себя новые возможности с HONOR X6c — идеальным сочетанием стиля, мощности и безопасности. **Основные характеристики:** * **Процессор:** MediaTek Helio G81 Ultra — обеспечивает высокую производительность для плавного использования. * **Память:** 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти — достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео. * **Дисплей:** 6,61 дюйма, разрешение 1604 x 720 пикселей, частота обновления 120 Гц — яркое и чёткое изображение с плавными переходами. * **Камеры:** две тыловые камеры для качественных снимков и видео. * **Аккумулятор:** ёмкость 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки — долгое время работы без подзарядки. * **Безопасность:** сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных. * **Связь:** поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 5.1 и проводной интерфейс USB Type-C. **Дополнительные преимущества:** * **Класс защиты IP64:** защита от пыли и брызг воды. * **Поддержка карт памяти:** расширяйте память устройства вместо одной из SIM-карт. * **Операционная система Android 15:** актуальные функции и обновления. * **Технология TFT:** насыщенные цвета и хорошая видимость под разными углами. HONOR X6c — это надёжный и функциональный смартфон, который станет вашим верным спутником в повседневной жизни.
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Отзывы


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