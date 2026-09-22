Смартфон Honor x7d 6/128 black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor x7d 6/128 black
Смартфон Honor - это современное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Он оснащен восьмиядерным процессором, который обеспечивает высокую скорость работы и плавность в выполнении мультизадачных операций. С объемом встроенной памяти в 128 Гб и оперативной памятью 6 Гб, смартфон с легкостью справляется с хранением больших объемов данных и обеспечением быстродействия даже в самых требовательных приложениях. Данный смартфон поддерживает 4G LTE и оснащен модулем NFC, что делает его идеальным выбором для активных пользователей, ценящих скорость мобильного интернета и удобство бесконтактных платежей. Встроенные системы навигации, такие как BeiDou, GPS, ГЛОНАСС и Galileo, гарантируют точное и быстрое определение местоположения, что особенно актуально для путешественников и любителей активного образа жизни. Смартфон Honor оборудован мощным аккумулятором емкостью 6500 мАч, который обеспечивает до 972 часов работы в режиме ожидания. Благодаря классу защиты IP65, устройство защищено от пыли и влаги, что добавляет уверенности при использовании в различных условиях. Легкий корпус из пластика (вес всего 208 грамм) делает смартфон удобным в использовании, а поддержка двух SIM-карт позволяет легко управлять личными и рабочими контактами. Honor предлагает 12 месяцев гарантии, что подтверждает его надежность и качество. С такой комбинацией характеристик, смартфон Honor станет верным помощником в повседневной жизни и работе, одновременно открывая новые горизонты для динамичного общения и развлечений.
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