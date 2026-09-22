Top.Mail.Ru
Смартфон Honor x7d 6/128 black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Honor x7d 6/128 black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 1
Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 2
Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 3
Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 4
Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 5
Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 6
Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 7
Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 8
Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 9
Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 10
Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 11
Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 12
Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Honor x7d
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
1610х720
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 1
  • Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 2
  • Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 3
  • Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 4
  • Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 5
  • Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 6
  • Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 7
  • Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 8
  • Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 9
  • Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 10
  • Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 11
  • Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 12
  • Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717086
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor x7d
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
1610х720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
108МП+2МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
BeiDou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
972
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Honor x7d 6/128 black

Смартфон Honor - это современное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Он оснащен восьмиядерным процессором, который обеспечивает высокую скорость работы и плавность в выполнении мультизадачных операций. С объемом встроенной памяти в 128 Гб и оперативной памятью 6 Гб, смартфон с легкостью справляется с хранением больших объемов данных и обеспечением быстродействия даже в самых требовательных приложениях. Данный смартфон поддерживает 4G LTE и оснащен модулем NFC, что делает его идеальным выбором для активных пользователей, ценящих скорость мобильного интернета и удобство бесконтактных платежей. Встроенные системы навигации, такие как BeiDou, GPS, ГЛОНАСС и Galileo, гарантируют точное и быстрое определение местоположения, что особенно актуально для путешественников и любителей активного образа жизни. Смартфон Honor оборудован мощным аккумулятором емкостью 6500 мАч, который обеспечивает до 972 часов работы в режиме ожидания. Благодаря классу защиты IP65, устройство защищено от пыли и влаги, что добавляет уверенности при использовании в различных условиях. Легкий корпус из пластика (вес всего 208 грамм) делает смартфон удобным в использовании, а поддержка двух SIM-карт позволяет легко управлять личными и рабочими контактами. Honor предлагает 12 месяцев гарантии, что подтверждает его надежность и качество. С такой комбинацией характеристик, смартфон Honor станет верным помощником в повседневной жизни и работе, одновременно открывая новые горизонты для динамичного общения и развлечений.

Отзывы о товаре Смартфон Honor x7d 6/128 black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Смартфон
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Honor x7d
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
1610х720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Развернуть
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
108МП+2МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
BeiDou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
972
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Honor - это современное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Он оснащен восьмиядерным процессором, который обеспечивает высокую скорость работы и плавность в выполнении мультизадачных операций. С объемом встроенной памяти в 128 Гб и оперативной памятью 6 Гб, смартфон с легкостью справляется с хранением больших объемов данных и обеспечением быстродействия даже в самых требовательных приложениях. Данный смартфон поддерживает 4G LTE и оснащен модулем NFC, что делает его идеальным выбором для активных пользователей, ценящих скорость мобильного интернета и удобство бесконтактных платежей. Встроенные системы навигации, такие как BeiDou, GPS, ГЛОНАСС и Galileo, гарантируют точное и быстрое определение местоположения, что особенно актуально для путешественников и любителей активного образа жизни. Смартфон Honor оборудован мощным аккумулятором емкостью 6500 мАч, который обеспечивает до 972 часов работы в режиме ожидания. Благодаря классу защиты IP65, устройство защищено от пыли и влаги, что добавляет уверенности при использовании в различных условиях. Легкий корпус из пластика (вес всего 208 грамм) делает смартфон удобным в использовании, а поддержка двух SIM-карт позволяет легко управлять личными и рабочими контактами. Honor предлагает 12 месяцев гарантии, что подтверждает его надежность и качество. С такой комбинацией характеристик, смартфон Honor станет верным помощником в повседневной жизни и работе, одновременно открывая новые горизонты для динамичного общения и развлечений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Honor x7d 6/128 black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...