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Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка

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Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 1
Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 2
Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 3
Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 4
Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 5
Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 6
Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 7
Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 8
Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 9
Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 10
Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
Doggerel
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 1
  • Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 2
  • Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 3
  • Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 4
  • Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 5
  • Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 6
  • Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 7
  • Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 8
  • Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 9
  • Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 10
  • Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717043
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538807370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
Doggerel
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Nomatterday, Vault Of Heaven, Dregs Of The Wine, Haunted House, Get Simulated, The Lord Has Come Back Today, Thunder And Lightning, There's A Moon On, Pagan Man, Who's More Sorry Now?, You're Such A Sadducee, Doggerel
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nomatterday, Vault Of Heaven, Dregs Of The Wine, Haunted House, Get Simulated, The Lord Has Come Back Today, Thunder And Lightning, There's A Moon On, Pagan Man, Who's More Sorry Now?, You're Such A Sadducee, Doggerel

Отзывы о товаре Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538807370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Pixies
Альбом (сингл)
Doggerel
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Nomatterday, Vault Of Heaven, Dregs Of The Wine, Haunted House, Get Simulated, The Lord Has Come Back Today, Thunder And Lightning, There's A Moon On, Pagan Man, Who's More Sorry Now?, You're Such A Sadducee, Doggerel
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nomatterday, Vault Of Heaven, Dregs Of The Wine, Haunted House, Get Simulated, The Lord Has Come Back Today, Thunder And Lightning, There's A Moon On, Pagan Man, Who's More Sorry Now?, You're Such A Sadducee, Doggerel
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pixies - Doggerel (coloured) (4050538807370) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3970 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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