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Чиж & Сo - Нечего Терять (4640004137041) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Чиж & Сo - Нечего Терять (4640004137041) виниловая пластинка

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Чиж &amp; Сo - Нечего Терять (4640004137041) виниловая пластинка - фото 1
Чиж &amp; Сo - Нечего Терять (4640004137041) виниловая пластинка - фото 2
Чиж &amp; Сo - Нечего Терять (4640004137041) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Нечего Терять
Жанр
Русский рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Чиж &amp; Сo - Нечего Терять (4640004137041) виниловая пластинка - фото 1
  • Чиж &amp; Сo - Нечего Терять (4640004137041) виниловая пластинка - фото 2
  • Чиж &amp; Сo - Нечего Терять (4640004137041) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717028
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чиж & Сo - Нечего Терять (4640004137041) виниловая пластинка
2 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137041]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Нечего Терять
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Нечего Терять, Еду, Еду…, Рожден, Чтобы Бежать, Урал Байкер Блюз, На Двоих, Пригородный Блюз, Зверек, Дорожная №2, Я Подобно Собаке…, Расстели Мне Поле, Пароль.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Чиж & Сo - Нечего Терять (4640004137041) виниловая пластинка

"Нечего Терять" - переиздание шестого студийного альбома группы Чиж & Co, выпущенного в 1999 году. Процесс записи альбома была неспешная и длилась с 1998 по 1999 год. Для его создания коллектив использовал орган Хаммонда, взятый в студии Европы Плюс, но он сломался после записи. В альбоме представлены девять собственных песен группы, а также кавер-версии песен известных музыкантов. Издание представлено на черном виниле. Чиж & Со - российская рок-группа, созданная в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу Чиж. Последний студийный альбом группы вышел в 1999



Теги товара: Русский рок

Отзывы о товаре Чиж & Сo - Нечего Терять (4640004137041) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004137041]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Чиж & Сo
Альбом (сингл)
Нечего Терять
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Нечего Терять, Еду, Еду…, Рожден, Чтобы Бежать, Урал Байкер Блюз, На Двоих, Пригородный Блюз, Зверек, Дорожная №2, Я Подобно Собаке…, Расстели Мне Поле, Пароль.
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
"Нечего Терять" - переиздание шестого студийного альбома группы Чиж & Co, выпущенного в 1999 году. Процесс записи альбома была неспешная и длилась с 1998 по 1999 год. Для его создания коллектив использовал орган Хаммонда, взятый в студии Европы Плюс, но он сломался после записи. В альбоме представлены девять собственных песен группы, а также кавер-версии песен известных музыкантов. Издание представлено на черном виниле. Чиж & Со - российская рок-группа, созданная в начале 1990-х годов гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу Чиж. Последний студийный альбом группы вышел в 1999


Теги товара: Русский рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чиж & Сo - Нечего Терять (4640004137041) виниловая пластинка - по цене 2760 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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