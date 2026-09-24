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Михаил Круг - Посвящение (4680068805944) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Михаил Круг - Посвящение (4680068805944) виниловая пластинка

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Михаил Круг - Посвящение (4680068805944) виниловая пластинка - фото 2
Михаил Круг - Посвящение (4680068805944) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Посвящение
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Михаил Круг - Посвящение (4680068805944) виниловая пластинка - фото 1
  • Михаил Круг - Посвящение (4680068805944) виниловая пластинка - фото 2
  • Михаил Круг - Посвящение (4680068805944) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 760 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717021
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Загружаем...
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Загружаем...
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Михаил Круг - Посвящение (4680068805944) виниловая пластинка
2 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805944]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Посвящение
Жанр
Шансон
Трек-лист
Две судьбы, Лебеди, Магадан, Дорога дальняя, Шансонье, Свобода, Приходите в мой дом, Только для тебя, Постой, душа, Купола (Золотые купола), Посвящение, Белый снег.
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Михаил Круг - Посвящение (4680068805944) виниловая пластинка

"Посвящение" - студийный альбом российского шансонье Михаила Круга, выпущенный в 2002 году. В релизе приняли участие И. Слуцкий, В. Цыганов, М. Гулько и другие. Издание представлено на черном виниле. Михаил Круг - советско-российский певец, шансонье, поэт и бард. Являлся автором и исполнителем песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его "королём русского шансона". Автор и исполнитель песни "Владимирский централ", ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.



Теги товара: Шансон

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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4680068805944]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Михаил Круг
Альбом (сингл)
Посвящение
Жанр
Шансон
Трек-лист
Две судьбы, Лебеди, Магадан, Дорога дальняя, Шансонье, Свобода, Приходите в мой дом, Только для тебя, Постой, душа, Купола (Золотые купола), Посвящение, Белый снег.
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
"Посвящение" - студийный альбом российского шансонье Михаила Круга, выпущенный в 2002 году. В релизе приняли участие И. Слуцкий, В. Цыганов, М. Гулько и другие. Издание представлено на черном виниле. Михаил Круг - советско-российский певец, шансонье, поэт и бард. Являлся автором и исполнителем песен в жанре русский шансон, один из самых популярных представителей жанра. Поклонники называли его "королём русского шансона". Автор и исполнитель песни "Владимирский централ", ставшей одним из самых известных образцов русского шансона.


Теги товара: Шансон
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Михаил Круг - Посвящение (4680068805944) виниловая пластинка - стоимость товара 2760 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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