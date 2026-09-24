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Кино - Последний Герой (4640001404559) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Кино - Последний Герой (4640001404559) виниловая пластинка

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Кино - Последний Герой (4640001404559) виниловая пластинка - фото 1
Кино - Последний Герой (4640001404559) виниловая пластинка - фото 2
Кино - Последний Герой (4640001404559) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Кино
Альбом (сингл)
Последний Герой
Жанр
Русский рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Кино - Последний Герой (4640001404559) виниловая пластинка - фото 1
  • Кино - Последний Герой (4640001404559) виниловая пластинка - фото 2
  • Кино - Последний Герой (4640001404559) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717018
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кино - Последний Герой (4640001404559) виниловая пластинка
3 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001404559]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Кино
Альбом (сингл)
Последний Герой
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Хочу Перемен, Электричка, Война, Троллейбус, Печаль, Последний Герой, Группа Крови, Мама, Мы Все Тяжело Больны, В Наших Глазах, Спокойная Ночь.
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Кино - Последний Герой (4640001404559) виниловая пластинка

"Последний Герой" - лимитированное переиздание сборника раннее изданных песен советской рок-группы Кино. Пластинка стала популярной не только в СССР, но и во Франции. Там она вышла под названием "Le Dernier Des Heros", а потом неоднократно переиздавалась. Кино - одна из самых популярных советских рок-групп 1980-х годов. Лидером и автором почти всех текстов и музыки неизменно оставался Виктор Цой, после смерти которого коллектив, выпустивший, в общей сложности, за девять лет на студийных альбомах более ста песен, несколько сборников и концертных записей, а также большое количество неофициальных бутлегов, прекратил существование. Стилистически группа ушла от многих традиционных элементов русского рока - в частности, вместо обычных ударных установок нередко использовались разнообразные программируемые эффекты, создаваемые посредством драм-машин, что порой придавало звучанию налёт "дискотечности" или "попсовости". Тематическая составляющая лирики на раннем этапе творчества отражает подростковую обыденность и драматические переживания по поводу любви, благодаря чему музыканты удостоились звания "новые романтики"; в более же поздних текстах героика и протест сочетаются с трагичностью мироощущения.



Теги товара: Русский рок, Limited Edition

Отзывы о товаре Кино - Последний Герой (4640001404559) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
[4640001404559]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Кино
Альбом (сингл)
Последний Герой
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Хочу Перемен, Электричка, Война, Троллейбус, Печаль, Последний Герой, Группа Крови, Мама, Мы Все Тяжело Больны, В Наших Глазах, Спокойная Ночь.
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Россия
Описание
"Последний Герой" - лимитированное переиздание сборника раннее изданных песен советской рок-группы Кино. Пластинка стала популярной не только в СССР, но и во Франции. Там она вышла под названием "Le Dernier Des Heros", а потом неоднократно переиздавалась. Кино - одна из самых популярных советских рок-групп 1980-х годов. Лидером и автором почти всех текстов и музыки неизменно оставался Виктор Цой, после смерти которого коллектив, выпустивший, в общей сложности, за девять лет на студийных альбомах более ста песен, несколько сборников и концертных записей, а также большое количество неофициальных бутлегов, прекратил существование. Стилистически группа ушла от многих традиционных элементов русского рока - в частности, вместо обычных ударных установок нередко использовались разнообразные программируемые эффекты, создаваемые посредством драм-машин, что порой придавало звучанию налёт "дискотечности" или "попсовости". Тематическая составляющая лирики на раннем этапе творчества отражает подростковую обыденность и драматические переживания по поводу любви, благодаря чему музыканты удостоились звания "новые романтики"; в более же поздних текстах героика и протест сочетаются с трагичностью мироощущения.


Теги товара: Русский рок, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кино - Последний Герой (4640001404559) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3610 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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