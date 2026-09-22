Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI
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Характеристики
Описание товара Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI
Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI является превосходной основой для создания современных и сбалансированных систем на новейшей платформе AMD. Она идеально подходит для рабочих станций, домашних мультимедийных центров и игровых ПК среднего уровня, где стабильность и функциональность важнее экстремального разгона. Эта плата станет оптимальным выбором для сборки с процессорами AMD Ryzen нового поколения под сокет AM5, обеспечивая надежную работу в задачах программирования, обработки фото, несложного видеомонтажа и современных игр.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет AMD B850, представляющий собой современное и сбалансированное решение для платформы с сокетом AM5. Этот чипсет предлагает актуальный набор интерфейсов без избыточности, свойственной топовым моделям, что делает его выгодным выбором по соотношению цены и возможностей. Использование сокета AM5 гарантирует совместимость с последними и будущими поколениями процессоров AMD Ryzen, а форм-фактор Micro-ATX позволяет собрать компактную, но мощную систему, которая легко поместится в большинстве современных корпусов.
Память и расширение
Для установки оперативной памяти предусмотрены два слота стандарта DDR5, поддерживающие двухканальный режим работы для максимальной пропускной способности. Плата рассчитана на работу с высокочастотными модулями памяти с поддержкой профилей AMD EXPO, что критически важно для раскрытия полного потенциала процессоров Ryzen. Для установки видеокарты имеется усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для скоростных накопителей предусмотрен слот M.2 с поддержкой NVMe-устройств стандарта PCIe 4.0, обеспечивающий молниеносную загрузку системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на MSI PRO B850M-P WIFI спроектирована с акцентом на надежность и стабильность при длительных нагрузках. Она включает в себя качественные компоненты и массивные радиаторы для эффективного отвода тепла, что гарантирует стабильную подачу энергии даже на многоядерные процессоры Ryzen без экстремального разгона. Питание CPU осуществляется через стандартный 8-pin коннектор, что обеспечивает совместимость с большинством современных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен достаточный набор портов для большинства пользователей, включая современные высокоскоростные порты USB 3.2, а также видеовыходы для использования встроенной в процессор графики. Ключевым преимуществом модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi и Bluetooth, что избавляет от необходимости прокладывать сетевой кабель и позволяет легко подключать беспроводные устройства. За передачу данных по проводной сети отвечает гигабитный или 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, а качественный звук обеспечивает проверенный временем аудиокодек от Realtek.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5, а оперативная память соответствует стандарту DDR5. Эта плата не предназначена для энтузиастов экстремального оверклокинга, ее сильная сторона - стабильная работа в штатных режимах и при умеренном разгоне. Форм-фактор Micro-ATX предполагает выбор соответствующего корпуса, хотя плата совместима и с более крупными ATX-моделями. Так как это модель на новом чипсете, для поддержки некоторых процессоров может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить список совместимости на официальном сайте MSI.
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Для кого и под какие задачи
Материнская плата MSI PRO B850M-P WIFI является превосходной основой для создания современных и сбалансированных систем на новейшей платформе AMD. Она идеально подходит для рабочих станций, домашних мультимедийных центров и игровых ПК среднего уровня, где стабильность и функциональность важнее экстремального разгона. Эта плата станет оптимальным выбором для сборки с процессорами AMD Ryzen нового поколения под сокет AM5, обеспечивая надежную работу в задачах программирования, обработки фото, несложного видеомонтажа и современных игр.
Чипсет, сокет и форм-фактор
Сердцем платы является чипсет AMD B850, представляющий собой современное и сбалансированное решение для платформы с сокетом AM5. Этот чипсет предлагает актуальный набор интерфейсов без избыточности, свойственной топовым моделям, что делает его выгодным выбором по соотношению цены и возможностей. Использование сокета AM5 гарантирует совместимость с последними и будущими поколениями процессоров AMD Ryzen, а форм-фактор Micro-ATX позволяет собрать компактную, но мощную систему, которая легко поместится в большинстве современных корпусов.
Память и расширение
Для установки оперативной памяти предусмотрены два слота стандарта DDR5, поддерживающие двухканальный режим работы для максимальной пропускной способности. Плата рассчитана на работу с высокочастотными модулями памяти с поддержкой профилей AMD EXPO, что критически важно для раскрытия полного потенциала процессоров Ryzen. Для установки видеокарты имеется усиленный слот PCIe 4.0 x16, а для скоростных накопителей предусмотрен слот M.2 с поддержкой NVMe-устройств стандарта PCIe 4.0, обеспечивающий молниеносную загрузку системы и приложений.
Питание и компоненты VRM
Система питания процессора (VRM) на MSI PRO B850M-P WIFI спроектирована с акцентом на надежность и стабильность при длительных нагрузках. Она включает в себя качественные компоненты и массивные радиаторы для эффективного отвода тепла, что гарантирует стабильную подачу энергии даже на многоядерные процессоры Ryzen без экстремального разгона. Питание CPU осуществляется через стандартный 8-pin коннектор, что обеспечивает совместимость с большинством современных блоков питания.
Подключения и дополнительные возможности
На задней панели расположен достаточный набор портов для большинства пользователей, включая современные высокоскоростные порты USB 3.2, а также видеовыходы для использования встроенной в процессор графики. Ключевым преимуществом модели является наличие встроенного модуля Wi-Fi и Bluetooth, что избавляет от необходимости прокладывать сетевой кабель и позволяет легко подключать беспроводные устройства. За передачу данных по проводной сети отвечает гигабитный или 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, а качественный звук обеспечивает проверенный временем аудиокодек от Realtek.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор совместим с сокетом AM5, а оперативная память соответствует стандарту DDR5. Эта плата не предназначена для энтузиастов экстремального оверклокинга, ее сильная сторона - стабильная работа в штатных режимах и при умеренном разгоне. Форм-фактор Micro-ATX предполагает выбор соответствующего корпуса, хотя плата совместима и с более крупными ATX-моделями. Так как это модель на новом чипсете, для поддержки некоторых процессоров может потребоваться обновление BIOS, поэтому рекомендуется проверить список совместимости на официальном сайте MSI.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, c usb 2.0
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