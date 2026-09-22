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Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E

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Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E - фото 1
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E - фото 2
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E - фото 3
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E - фото 4
Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E - фото 1
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E - фото 2
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E - фото 3
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E - фото 4
  • Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716754
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Ширина, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Звуковая схема
7.1
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
1.72

Описание товара Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E представляет собой сбалансированную основу для современной игровой или рабочей системы на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для геймеров, планирующих сборку с производительными процессорами Ryzen 7000, 8000 или будущей 9000-й серии в паре с видеокартами среднего и высокого класса, такими как GeForce RTX 4060 Ti или RTX 4070 SUPER. Эта плата также станет отличным выбором для создателей контента, которым важна стабильная работа многоядерных процессоров, быстрые накопители и скоростное беспроводное подключение для стриминга или передачи больших файлов.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является новейший чипсет AMD B850, установленный на сокет AM5, что обеспечивает поддержку актуальных и будущих поколений процессоров Ryzen. Чипсет B850 предлагает современный набор функций, включая поддержку разгона оперативной памяти (AMD EXPO), являясь золотой серединой между базовыми и топовыми решениями. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она без проблем разместится как в компактных, так и в полноразмерных корпусах, оставляя достаточно пространства для организации кабель-менеджмента и установки крупных систем охлаждения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью нового стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей. Это позволяет организовать производительный двухканальный режим и оставить возможность для дальнейшего увеличения объема ОЗУ до 192 ГБ. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный основной слот PCIe, готовый к работе с современными графическими адаптерами. Подсистема хранения данных представлена несколькими слотами M.2 для высокоскоростных NVMe SSD, при этом ключевые слоты оснащены фирменными радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения производительности накопителей при длительных нагрузках.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E спроектирована с запасом прочности для обеспечения стабильной работы современных многоядерных чипов AMD. Она включает в себя достаточное количество фаз питания и качественные компоненты, которые накрыты массивными радиаторами для эффективного отвода тепла. Питание на процессор подаётся через надёжный 8-контактный разъём, что гарантирует стабильное энергоснабжение даже при длительных игровых сессиях или работе в ресурсоёмких приложениях, но не предполагает экстремального оверклокинга флагманских CPU.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели полностью отвечает современным требованиям и является одним из ключевых преимуществ модели. Пользователю доступны многочисленные порты USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный разъем Type-C. За сетевые возможности отвечают быстрый проводной контроллер 2.5G Ethernet и встроенный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, что обеспечивает минимальные задержки в онлайн-играх и стабильное соединение с беспроводными устройствами. Качественный звуковой кодек обеспечивает чистое и объёмное звучание в играх и при просмотре медиаконтента.

Важные нюансы перед покупкой

Потенциальному покупателю следует помнить, что данная плата совместима только с процессорами AMD для сокета AM5 и оперативной памятью стандарта DDR5; компоненты предыдущих поколений (AM4, DDR4) не подойдут. Убедитесь, что ваш блок питания оснащён как минимум одним 8-pin коннектором для питания процессора. Несмотря на форм-фактор Micro-ATX, перед покупкой крупногабаритного воздушного кулера или длинной видеокарты стоит проверить их совместимость с вашим корпусом. Для поддержки самых новых процессоров, которые могут выйти в будущем, может потребоваться обновление BIOS, что является стандартной процедурой для любой современной платформы.



Теги товара: с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Ширина, см
24.4
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
5600 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
1
Развернуть
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Звуковая схема
7.1
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E представляет собой сбалансированную основу для современной игровой или рабочей системы на платформе AMD AM5. Она идеально подходит для геймеров, планирующих сборку с производительными процессорами Ryzen 7000, 8000 или будущей 9000-й серии в паре с видеокартами среднего и высокого класса, такими как GeForce RTX 4060 Ti или RTX 4070 SUPER. Эта плата также станет отличным выбором для создателей контента, которым важна стабильная работа многоядерных процессоров, быстрые накопители и скоростное беспроводное подключение для стриминга или передачи больших файлов.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является новейший чипсет AMD B850, установленный на сокет AM5, что обеспечивает поддержку актуальных и будущих поколений процессоров Ryzen. Чипсет B850 предлагает современный набор функций, включая поддержку разгона оперативной памяти (AMD EXPO), являясь золотой серединой между базовыми и топовыми решениями. Форм-фактор Micro-ATX делает эту модель универсальной: она без проблем разместится как в компактных, так и в полноразмерных корпусах, оставляя достаточно пространства для организации кабель-менеджмента и установки крупных систем охлаждения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью нового стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей. Это позволяет организовать производительный двухканальный режим и оставить возможность для дальнейшего увеличения объема ОЗУ до 192 ГБ. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный основной слот PCIe, готовый к работе с современными графическими адаптерами. Подсистема хранения данных представлена несколькими слотами M.2 для высокоскоростных NVMe SSD, при этом ключевые слоты оснащены фирменными радиаторами M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения производительности накопителей при длительных нагрузках.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) на MSI B850M GAMING PLUS WIFI6E спроектирована с запасом прочности для обеспечения стабильной работы современных многоядерных чипов AMD. Она включает в себя достаточное количество фаз питания и качественные компоненты, которые накрыты массивными радиаторами для эффективного отвода тепла. Питание на процессор подаётся через надёжный 8-контактный разъём, что гарантирует стабильное энергоснабжение даже при длительных игровых сессиях или работе в ресурсоёмких приложениях, но не предполагает экстремального оверклокинга флагманских CPU.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели полностью отвечает современным требованиям и является одним из ключевых преимуществ модели. Пользователю доступны многочисленные порты USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный разъем Type-C. За сетевые возможности отвечают быстрый проводной контроллер 2.5G Ethernet и встроенный модуль Wi-Fi 6E с поддержкой Bluetooth 5.3, что обеспечивает минимальные задержки в онлайн-играх и стабильное соединение с беспроводными устройствами. Качественный звуковой кодек обеспечивает чистое и объёмное звучание в играх и при просмотре медиаконтента.

Важные нюансы перед покупкой

Потенциальному покупателю следует помнить, что данная плата совместима только с процессорами AMD для сокета AM5 и оперативной памятью стандарта DDR5; компоненты предыдущих поколений (AM4, DDR4) не подойдут. Убедитесь, что ваш блок питания оснащён как минимум одним 8-pin коннектором для питания процессора. Несмотря на форм-фактор Micro-ATX, перед покупкой крупногабаритного воздушного кулера или длинной видеокарты стоит проверить их совместимость с вашим корпусом. Для поддержки самых новых процессоров, которые могут выйти в будущем, может потребоваться обновление BIOS, что является стандартной процедурой для любой современной платформы.



Теги товара: с m.2
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Отзывы


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