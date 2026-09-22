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Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI

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Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - фото 1
Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - фото 2
Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - фото 3
Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - фото 4
Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - фото 5
Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - фото 6
Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - фото 7
Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - фото 8
Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - фото 9
Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - фото 1
  • Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - фото 2
  • Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - фото 3
  • Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - фото 4
  • Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - фото 5
  • Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - фото 6
  • Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - фото 7
  • Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - фото 8
  • Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - фото 9
  • Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716761
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х27х7
Вес, кг.
2.25

Описание товара Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI создана в качестве основы для высокопроизводительных игровых и рабочих систем на базе новейших процессоров Intel для сокета LGA 1851. Она идеально подходит для геймеров, планирующих сборку с флагманскими видеокартами и нацеленных на максимальный FPS в современных играх, а также для создателей контента, работающих с 4K-видеомонтажом, 3D-моделированием и стримингом, где важна стабильность под длительной нагрузкой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем этой модели является передовой чипсет Intel Z890, раскрывающий весь потенциал процессоров нового поколения через сокет LGA 1851. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для удобной установки массивных видеокарт, систем охлаждения и прокладки кабелей. Такой формат также гарантирует наличие большого количества слотов расширения и разъемов.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей в двухканальном режиме. Это позволяет достичь высокой пропускной способности, необходимой для современных игр и ресурсоемких приложений, с поддержкой высокочастотных комплектов памяти через профили XMP 3.0. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - несколько слотов M.2, включая как минимум один с поддержкой интерфейса PCIe 5.0, оснащенный радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

За стабильное питание самых требовательных процессоров отвечает мощная многофазная система VRM, охлаждаемая массивными радиаторами. Использование качественных компонентов, таких как силовые каскады DrMOS, гарантирует эффективное распределение энергии и поддержание низких температур даже при разгоне, что напрямую влияет на производительность и долговечность всей системы. Для подключения к блоку питания предусмотрены усиленные разъемы 8+8 pin, обеспечивающие достаточный запас мощности для флагманских CPU.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современного ПК: множество высокоскоростных разъемов USB, в том числе сверхбыстрый USB 3.2 Gen _2x2_ Type-C для мгновенной передачи данных. Сетевые возможности представлены как скоростным портом 2.5G Ethernet для стабильного проводного подключения, так и встроенным беспроводным модулем Wi-Fi 7 с Bluetooth, обеспечивающим минимальные задержки в онлайн-играх. Качественное звучание гарантирует современный аудиокодек, а поддержка технологии MSI Mystic Light позволяет синхронизировать RGB-подсветку компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно убедиться, что вы приобретаете процессор Intel именно для сокета LGA 1851, так как плата несовместима с CPU предыдущих поколений (LGA 1700/1200). Также необходимо использовать оперативную память стандарта DDR5. Выбирая блок питания, удостоверьтесь, что он обладает достаточной мощностью и имеет два 8-pin коннектора для питания процессора, особенно если вы планируете установку топового чипа. Форм-фактор ATX требует соответствующего по размеру корпуса, обеспечивающего хорошую вентиляцию.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
9200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
4
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
4 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, 2 x Thunderbolt 4/USB-C, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI создана в качестве основы для высокопроизводительных игровых и рабочих систем на базе новейших процессоров Intel для сокета LGA 1851. Она идеально подходит для геймеров, планирующих сборку с флагманскими видеокартами и нацеленных на максимальный FPS в современных играх, а также для создателей контента, работающих с 4K-видеомонтажом, 3D-моделированием и стримингом, где важна стабильность под длительной нагрузкой.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем этой модели является передовой чипсет Intel Z890, раскрывающий весь потенциал процессоров нового поколения через сокет LGA 1851. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает широкую совместимость с большинством корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для удобной установки массивных видеокарт, систем охлаждения и прокладки кабелей. Такой формат также гарантирует наличие большого количества слотов расширения и разъемов.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, предлагая четыре слота для установки модулей в двухканальном режиме. Это позволяет достичь высокой пропускной способности, необходимой для современных игр и ресурсоемких приложений, с поддержкой высокочастотных комплектов памяти через профили XMP 3.0. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для сверхбыстрых накопителей - несколько слотов M.2, включая как минимум один с поддержкой интерфейса PCIe 5.0, оснащенный радиатором M.2 Shield Frozr для предотвращения перегрева и падения скорости.

Питание и компоненты VRM

За стабильное питание самых требовательных процессоров отвечает мощная многофазная система VRM, охлаждаемая массивными радиаторами. Использование качественных компонентов, таких как силовые каскады DrMOS, гарантирует эффективное распределение энергии и поддержание низких температур даже при разгоне, что напрямую влияет на производительность и долговечность всей системы. Для подключения к блоку питания предусмотрены усиленные разъемы 8+8 pin, обеспечивающие достаточный запас мощности для флагманских CPU.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современного ПК: множество высокоскоростных разъемов USB, в том числе сверхбыстрый USB 3.2 Gen _2x2_ Type-C для мгновенной передачи данных. Сетевые возможности представлены как скоростным портом 2.5G Ethernet для стабильного проводного подключения, так и встроенным беспроводным модулем Wi-Fi 7 с Bluetooth, обеспечивающим минимальные задержки в онлайн-играх. Качественное звучание гарантирует современный аудиокодек, а поддержка технологии MSI Mystic Light позволяет синхронизировать RGB-подсветку компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой важно убедиться, что вы приобретаете процессор Intel именно для сокета LGA 1851, так как плата несовместима с CPU предыдущих поколений (LGA 1700/1200). Также необходимо использовать оперативную память стандарта DDR5. Выбирая блок питания, удостоверьтесь, что он обладает достаточной мощностью и имеет два 8-pin коннектора для питания процессора, особенно если вы планируете установку топового чипа. Форм-фактор ATX требует соответствующего по размеру корпуса, обеспечивающего хорошую вентиляцию.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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