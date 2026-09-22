Описание товара Материнская плата MSI B840M GAMING WIFI6E

Для кого и под какие задачи Эта плата станет отличным выбором для геймеров, собирающих систему среднего или высокого класса на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го или 14-го поколений. Она оптимально сочетается с такими процессорами, как Core i5 или неразгоняемые версии Core i7, обеспечивая стабильную работу в современных играх и при выполнении ресурсоемких задач, вроде стриминга или видеомонтажа начального уровня. Благодаря компактному размеру и хорошему набору функций, она подходит для создания производительной, но не громоздкой игровой станции.

Чипсет, сокет и форм-фактор В основе платы лежит новый чипсет Intel B840, работающий с процессорным сокетом LGA1700, что гарантирует поддержку актуальных поколений процессоров Intel. Форм-фактор Micro-ATX делает её универсальным решением, которое можно установить как в стандартные ATX-корпуса, так и в более компактные M-ATX модели, экономя пространство. Такой формат предлагает хороший баланс между размерами и функциональным оснащением для большинства сборок.

Память и расширение Плата поддерживает современный стандарт оперативной памяти DDR5, обеспечивая высокую пропускную способность для игр и приложений в двухканальном режиме. Для установки видеокарты предусмотрен усиленный слот PCIe, как правило, версии 5.0, готовый к работе с самыми производительными графическими ускорителями. Возможности для хранения данных включают несколько слотов M.2 для быстрых NVMe SSD, часто оснащенных радиаторами для эффективного охлаждения и предотвращения троттлинга под нагрузкой.

Питание и компоненты VRM Надежная система питания процессора (VRM) с достаточным количеством фаз и качественными компонентами гарантирует стабильную подачу энергии даже при использовании мощных моделей Intel Core. Зона VRM оснащена массивными радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло, предотвращая перегрев и падение производительности при длительных нагрузках. Для подключения питания процессора, как правило, используется один или два разъёма (например, 8+4 pin), что обеспечивает запас мощности для стабильной работы системы.

Подключения и дополнительные возможности Одной из ключевых особенностей является наличие встроенного модуля Wi-Fi 6E и Bluetooth, что обеспечивает высокоскоростное беспроводное подключение к сети и периферии. Задняя панель предлагает богатый набор портов, включая быстрые USB 3.2 Gen 2 и Type-C, а также проводной сетевой адаптер 2.5GbE для минимальных задержек в онлайн-играх. Качественный звуковой кодек отвечает за чистое и объемное звучание, а наличие разъемов для RGB-лент позволяет синхронизировать подсветку компонентов системы.

Важные нюансы перед покупкой Перед покупкой убедитесь, что ваш процессор Intel совместим с платой "из коробки" или будьте готовы к обновлению BIOS, особенно при использовании самых новых моделей 14-го поколения. Хотя форм-фактор Micro-ATX совместим с большинством корпусов, обратите внимание на достаточное пространство для установки габаритных видеокарт и систем охлаждения. Эта плата ориентирована на стабильную игровую производительность, а не на экстремальный разгон, поэтому для энтузиастов оверклокинга лучше подойдут модели на чипсете Z-серии.