Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI является превосходной основой для сборки современного и производительного ПК на платформе AMD. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимальную отдачу от видеокарт нового поколения, и для создателей контента, работающих с видеомонтажом и 3D-графикой. Благодаря мощной системе питания и поддержке передовых стандартов, эта плата станет оптимальным выбором для процессоров AMD Ryzen 7 и Ryzen 9 серии 7000, обеспечивая им стабильную работу даже под высокими нагрузками.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650E, где литера "E" (Extreme) указывает на ключевое преимущество - полноценную поддержку интерфейса PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для одного слота M.2. Плата оснащена сокетом AM5, разработанным для процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и будущих поколений, что гарантирует хороший потенциал для апгрейда. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, она легко разместится в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для удобной установки всех компонентов и организации охлаждения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью нового стандарта DDR5, предлагая четыре слота DIMM с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 128 ГБ ОЗУ и использовать высокочастотные модули с профилями AMD EXPO для достижения максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для расширения функциональности предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также несколько слотов PCIe 4.0. Для установки скоростных накопителей имеется три слота M.2, один из которых работает по новейшему протоколу PCIe 5.0, а два других - по PCIe 4.0, при этом все они оснащены эффективными радиаторами для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 12+2 фазы с использованием качественных компонентов серии TUF, что обеспечивает стабильное и чистое напряжение для самых требовательных CPU. Мощные радиаторы на цепях VRM эффективно отводят тепло, предотвращая троттлинг и падение производительности при длительных нагрузках. Для подключения дополнительного питания процессора используются разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с флагманскими многоядерными процессорами и их разгону через технологию Precision Boost Overdrive (PBO).

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современного ПК: множество портов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный USB Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6, обеспечивающий стабильное беспроводное соединение и поддержку Bluetooth. Качественный звук гарантирует аудиокодек Realtek с технологией DTS Audio Processing, а для любителей кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB-лент и управления подсветкой через утилиту Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор AMD с сокетом AM5 (серия Ryzen 7000 или новее) и оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Из-за форм-фактора ATX потребуется соответствующий по размеру корпус. Для питания системы рекомендуется использовать качественный блок питания с необходимыми разъёмами 8+4 pin CPU. Хотя плата и не предназначена для экстремального ручного разгона, её система питания отлично справляется с автоматическим бустом мощных CPU, для охлаждения которых понадобится производительный кулер или система жидкостного охлаждения.