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Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI

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Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 1
Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 2
Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 3
Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 4
Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 5
Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 6
Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 7
Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 8
Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 9
Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 10
Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 11
Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 12
Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD B650
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 1
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 2
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 3
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 4
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 5
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 6
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 7
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 8
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 9
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 10
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 11
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 12
  • Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716672
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
6 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х28х1
Вес, кг.
1.8

Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI является превосходной основой для сборки современного и производительного ПК на платформе AMD. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимальную отдачу от видеокарт нового поколения, и для создателей контента, работающих с видеомонтажом и 3D-графикой. Благодаря мощной системе питания и поддержке передовых стандартов, эта плата станет оптимальным выбором для процессоров AMD Ryzen 7 и Ryzen 9 серии 7000, обеспечивая им стабильную работу даже под высокими нагрузками.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650E, где литера "E" (Extreme) указывает на ключевое преимущество - полноценную поддержку интерфейса PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для одного слота M.2. Плата оснащена сокетом AM5, разработанным для процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и будущих поколений, что гарантирует хороший потенциал для апгрейда. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, она легко разместится в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для удобной установки всех компонентов и организации охлаждения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью нового стандарта DDR5, предлагая четыре слота DIMM с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 128 ГБ ОЗУ и использовать высокочастотные модули с профилями AMD EXPO для достижения максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для расширения функциональности предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также несколько слотов PCIe 4.0. Для установки скоростных накопителей имеется три слота M.2, один из которых работает по новейшему протоколу PCIe 5.0, а два других - по PCIe 4.0, при этом все они оснащены эффективными радиаторами для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 12+2 фазы с использованием качественных компонентов серии TUF, что обеспечивает стабильное и чистое напряжение для самых требовательных CPU. Мощные радиаторы на цепях VRM эффективно отводят тепло, предотвращая троттлинг и падение производительности при длительных нагрузках. Для подключения дополнительного питания процессора используются разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с флагманскими многоядерными процессорами и их разгону через технологию Precision Boost Overdrive (PBO).

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современного ПК: множество портов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный USB Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6, обеспечивающий стабильное беспроводное соединение и поддержку Bluetooth. Качественный звук гарантирует аудиокодек Realtek с технологией DTS Audio Processing, а для любителей кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB-лент и управления подсветкой через утилиту Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор AMD с сокетом AM5 (серия Ryzen 7000 или новее) и оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Из-за форм-фактора ATX потребуется соответствующий по размеру корпус. Для питания системы рекомендуется использовать качественный блок питания с необходимыми разъёмами 8+4 pin CPU. Хотя плата и не предназначена для экстремального ручного разгона, её система питания отлично справляется с автоматическим бустом мощных CPU, для охлаждения которых понадобится производительный кулер или система жидкостного охлаждения.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Развернуть
Максимальная частота памяти
5200 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
2
Слотов PCI-E x1
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
6 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-PLUS WIFI является превосходной основой для сборки современного и производительного ПК на платформе AMD. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимальную отдачу от видеокарт нового поколения, и для создателей контента, работающих с видеомонтажом и 3D-графикой. Благодаря мощной системе питания и поддержке передовых стандартов, эта плата станет оптимальным выбором для процессоров AMD Ryzen 7 и Ryzen 9 серии 7000, обеспечивая им стабильную работу даже под высокими нагрузками.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650E, где литера "E" (Extreme) указывает на ключевое преимущество - полноценную поддержку интерфейса PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для одного слота M.2. Плата оснащена сокетом AM5, разработанным для процессоров AMD Ryzen 7000-й серии и будущих поколений, что гарантирует хороший потенциал для апгрейда. Выполненная в стандартном форм-факторе ATX, она легко разместится в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для удобной установки всех компонентов и организации охлаждения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью нового стандарта DDR5, предлагая четыре слота DIMM с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 128 ГБ ОЗУ и использовать высокочастотные модули с профилями AMD EXPO для достижения максимальной производительности в играх и рабочих задачах. Для расширения функциональности предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 для видеокарты, а также несколько слотов PCIe 4.0. Для установки скоростных накопителей имеется три слота M.2, один из которых работает по новейшему протоколу PCIe 5.0, а два других - по PCIe 4.0, при этом все они оснащены эффективными радиаторами для предотвращения перегрева.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) построена по схеме 12+2 фазы с использованием качественных компонентов серии TUF, что обеспечивает стабильное и чистое напряжение для самых требовательных CPU. Мощные радиаторы на цепях VRM эффективно отводят тепло, предотвращая троттлинг и падение производительности при длительных нагрузках. Для подключения дополнительного питания процессора используются разъёмы 8+4 pin, что свидетельствует о готовности платы к работе с флагманскими многоядерными процессорами и их разгону через технологию Precision Boost Overdrive (PBO).

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современного ПК: множество портов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный USB Type-C. За сетевые возможности отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6, обеспечивающий стабильное беспроводное соединение и поддержку Bluetooth. Качественный звук гарантирует аудиокодек Realtek с технологией DTS Audio Processing, а для любителей кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB-лент и управления подсветкой через утилиту Asus Aura Sync.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор AMD с сокетом AM5 (серия Ryzen 7000 или новее) и оперативную память стандарта DDR5, так как DDR4 не поддерживается. Из-за форм-фактора ATX потребуется соответствующий по размеру корпус. Для питания системы рекомендуется использовать качественный блок питания с необходимыми разъёмами 8+4 pin CPU. Хотя плата и не предназначена для экстремального ручного разгона, её система питания отлично справляется с автоматическим бустом мощных CPU, для охлаждения которых понадобится производительный кулер или система жидкостного охлаждения.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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