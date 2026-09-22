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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718734
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USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2хUSB 3.2 Gen2 Type-C, 3хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 6хUSB 2.0, RJ-45, HDMI, DisplayPort, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х8
Вес, кг.
1.91
Описание товара Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO
Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO предназначена для сборки компактного производительного универсального компьютера. Особенностью модели является расположение разъемов: почти все из них размещены на тыльной стороне устройства. В результате обеспечивается внешняя привлекательность собранной системы.
Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO соответствует форм-фактору Micro-ATX и имеет форму квадрата со сторонами 244 мм. Совместимые процессоры – AMD Ryzen 7000. Устройство поддерживает до 256 ГБ памяти DDR5, частота которой в разгоне может достигать 7600 МГц. Слотов расширения 2 – PCI-E x16 и PCI-E x1. Оба разъема M.2 совместимы со скоростными твердотельными накопителями NVMe.
Плата имеет 2 видеовыхода – DisplayPort и HDMI. Для беспроводных подключений не потребуются дополнительные устройства: в оснащение модели входят модули Wi-Fi и Bluetooth. 2.5-гигабитный порт Ethernet гарантирует высокую скорость проводного сетевого соединения. Встроенный звуковой адаптер поддерживает объемный звук формата 7.1. Плата защищена от перегрева радиаторами чипсета, зоны VRM и разъемов M.2.
USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2хUSB 3.2 Gen2 Type-C, 3хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 6хUSB 2.0, RJ-45, HDMI, DisplayPort, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO предназначена для сборки компактного производительного универсального компьютера. Особенностью модели является расположение разъемов: почти все из них размещены на тыльной стороне устройства. В результате обеспечивается внешняя привлекательность собранной системы.
Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO соответствует форм-фактору Micro-ATX и имеет форму квадрата со сторонами 244 мм. Совместимые процессоры – AMD Ryzen 7000. Устройство поддерживает до 256 ГБ памяти DDR5, частота которой в разгоне может достигать 7600 МГц. Слотов расширения 2 – PCI-E x16 и PCI-E x1. Оба разъема M.2 совместимы со скоростными твердотельными накопителями NVMe.
Плата имеет 2 видеовыхода – DisplayPort и HDMI. Для беспроводных подключений не потребуются дополнительные устройства: в оснащение модели входят модули Wi-Fi и Bluetooth. 2.5-гигабитный порт Ethernet гарантирует высокую скорость проводного сетевого соединения. Встроенный звуковой адаптер поддерживает объемный звук формата 7.1. Плата защищена от перегрева радиаторами чипсета, зоны VRM и разъемов M.2.
Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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