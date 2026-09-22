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Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO купить с доставкой в Москве
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Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO

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Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO - фото 1
Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO - фото 2
Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO - фото 3
Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO - фото 4
Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO - фото 5
Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B650
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
  • Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO - фото 1
  • Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO - фото 2
  • Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO - фото 3
  • Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO - фото 4
  • Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO - фото 5
  • Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718734
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2хUSB 3.2 Gen2 Type-C, 3хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 6хUSB 2.0, RJ-45, HDMI, DisplayPort, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х8
Вес, кг.
1.91

Описание товара Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO

Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO предназначена для сборки компактного производительного универсального компьютера. Особенностью модели является расположение разъемов: почти все из них размещены на тыльной стороне устройства. В результате обеспечивается внешняя привлекательность собранной системы. Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO соответствует форм-фактору Micro-ATX и имеет форму квадрата со сторонами 244 мм. Совместимые процессоры – AMD Ryzen 7000. Устройство поддерживает до 256 ГБ памяти DDR5, частота которой в разгоне может достигать 7600 МГц. Слотов расширения 2 – PCI-E x16 и PCI-E x1. Оба разъема M.2 совместимы со скоростными твердотельными накопителями NVMe. Плата имеет 2 видеовыхода – DisplayPort и HDMI. Для беспроводных подключений не потребуются дополнительные устройства: в оснащение модели входят модули Wi-Fi и Bluetooth. 2.5-гигабитный порт Ethernet гарантирует высокую скорость проводного сетевого соединения. Встроенный звуковой адаптер поддерживает объемный звук формата 7.1. Плата защищена от перегрева радиаторами чипсета, зоны VRM и разъемов M.2.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
AMD B650
Встроенный процессор
Нет
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
4800 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
4.0
Слотов PCI-E x16
1
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
2
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2хUSB 3.2 Gen2 Type-C, 3хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 4хUSB 3.2 Gen 1 Type-A, 6хUSB 2.0, RJ-45, HDMI, DisplayPort, 3хАудио
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO предназначена для сборки компактного производительного универсального компьютера. Особенностью модели является расположение разъемов: почти все из них размещены на тыльной стороне устройства. В результате обеспечивается внешняя привлекательность собранной системы. Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO соответствует форм-фактору Micro-ATX и имеет форму квадрата со сторонами 244 мм. Совместимые процессоры – AMD Ryzen 7000. Устройство поддерживает до 256 ГБ памяти DDR5, частота которой в разгоне может достигать 7600 МГц. Слотов расширения 2 – PCI-E x16 и PCI-E x1. Оба разъема M.2 совместимы со скоростными твердотельными накопителями NVMe. Плата имеет 2 видеовыхода – DisplayPort и HDMI. Для беспроводных подключений не потребуются дополнительные устройства: в оснащение модели входят модули Wi-Fi и Bluetooth. 2.5-гигабитный порт Ethernet гарантирует высокую скорость проводного сетевого соединения. Встроенный звуковой адаптер поддерживает объемный звук формата 7.1. Плата защищена от перегрева радиаторами чипсета, зоны VRM и разъемов M.2.


Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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