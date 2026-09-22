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Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD

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Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD - фото 1
Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD - фото 2
Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD - фото 3
Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD - фото 4
Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD - фото 5
Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD - фото 6
Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD - фото 7
Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD - фото 8
Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD - фото 9
Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD - фото 1
  • Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD - фото 2
  • Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD - фото 3
  • Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD - фото 4
  • Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD - фото 5
  • Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD - фото 6
  • Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD - фото 7
  • Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD - фото 8
  • Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD - фото 9
  • Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716602
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х5
Вес, кг.
2.18

Описание товара Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI является превосходной основой для сборки современного и производительного ПК на новейшей платформе AMD. Она идеально подойдёт для энтузиастов и опытных пользователей, планирующих использовать процессоры AMD Ryzen 9000-й серии, чтобы раскрыть их потенциал в играх, профессиональной работе с графикой, видеомонтаже и стриминге. Эта модель станет надёжным фундаментом для мощной игровой станции или рабочей машины, способной без труда справляться с требовательными приложениями и обеспечивать стабильность на долгие годы.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет AMD X870, специально разработанный для сокета AM5 и нового поколения процессоров Ryzen. Этот чипсет гарантирует поддержку самых передовых технологий, включая обязательное наличие интерфейсов PCIe 5.0 для видеокарты и накопителей, а также расширенные возможности подключения. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает удобство сборки в большинстве корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт, систем охлаждения и прокладки кабелей.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью стандарта DDR5, которая обеспечивает значительно более высокую пропускную способность по сравнению с DDR4. Четыре слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы и позволяют установить до 192 ГБ памяти с высокими тактовыми частотами и поддержкой профилей разгона AMD EXPO. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для накопителей - несколько слотов M.2, включая как минимум один с поддержкой сверхбыстрых SSD формата PCIe 5.0, оснащённый радиатором для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Стабильность мощных многоядерных процессоров обеспечивает продуманная система питания VRM. Она включает в себя множество фаз с качественными силовыми компонентами, которые гарантируют точную и бесперебойную подачу напряжения на ядро CPU даже при длительных высоких нагрузках. Наличие разъёмов дополнительного питания процессора, таких как 8+4 pin или 8+8 pin, подтверждает готовность платы к работе с топовыми моделями Ryzen 9, обеспечивая необходимый запас мощности для стабильной работы и умеренного разгона.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Asus PRIME X870-P WIFI расположен богатый набор портов для подключения периферии, включая множество высокоскоростных USB, в том числе стандарт USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер для проводного подключения и современный модуль Wi-Fi 6E/7 с Bluetooth, обеспечивающий низкие задержки в беспроводных сетях. Качественный встроенный звук на базе аудиокодека Realtek и поддержка технологии Asus Aura Sync для управления RGB-подсветкой дополняют функционал платы.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой материнской платы убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор ATX, а блок питания обладает достаточной мощностью и необходимыми коннекторами для питания CPU. Плата ориентирована исключительно на использование оперативной памяти DDR5, поэтому модули DDR4 с ней несовместимы. Хотя модель обладает мощной подсистемой питания, она создана для стабильной работы и умеренного тюнинга, а не для экстремального оверклокинга. Перед установкой процессоров предыдущих поколений (Ryzen 7000/8000) рекомендуется проверить на сайте производителя необходимость обновления BIOS.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI Socket AM5 AMD




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
192
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Развернуть
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
3
Разъемы SATA, шт
2
Количество слотов M.2
4
Наличие интерфейсов
4 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, USB 3.2 Gen2, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus PRIME X870-P WIFI является превосходной основой для сборки современного и производительного ПК на новейшей платформе AMD. Она идеально подойдёт для энтузиастов и опытных пользователей, планирующих использовать процессоры AMD Ryzen 9000-й серии, чтобы раскрыть их потенциал в играх, профессиональной работе с графикой, видеомонтаже и стриминге. Эта модель станет надёжным фундаментом для мощной игровой станции или рабочей машины, способной без труда справляться с требовательными приложениями и обеспечивать стабильность на долгие годы.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является флагманский чипсет AMD X870, специально разработанный для сокета AM5 и нового поколения процессоров Ryzen. Этот чипсет гарантирует поддержку самых передовых технологий, включая обязательное наличие интерфейсов PCIe 5.0 для видеокарты и накопителей, а также расширенные возможности подключения. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает удобство сборки в большинстве корпусов формата Mid-Tower и Full-Tower, предоставляя достаточно пространства для установки габаритных видеокарт, систем охлаждения и прокладки кабелей.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью стандарта DDR5, которая обеспечивает значительно более высокую пропускную способность по сравнению с DDR4. Четыре слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы и позволяют установить до 192 ГБ памяти с высокими тактовыми частотами и поддержкой профилей разгона AMD EXPO. Для установки видеокарты предусмотрен основной усиленный слот PCIe 5.0 x16, а для накопителей - несколько слотов M.2, включая как минимум один с поддержкой сверхбыстрых SSD формата PCIe 5.0, оснащённый радиатором для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Стабильность мощных многоядерных процессоров обеспечивает продуманная система питания VRM. Она включает в себя множество фаз с качественными силовыми компонентами, которые гарантируют точную и бесперебойную подачу напряжения на ядро CPU даже при длительных высоких нагрузках. Наличие разъёмов дополнительного питания процессора, таких как 8+4 pin или 8+8 pin, подтверждает готовность платы к работе с топовыми моделями Ryzen 9, обеспечивая необходимый запас мощности для стабильной работы и умеренного разгона.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели Asus PRIME X870-P WIFI расположен богатый набор портов для подключения периферии, включая множество высокоскоростных USB, в том числе стандарт USB 3.2 Gen 2 и универсальный Type-C. За сетевые возможности отвечают быстрый 2.5GbE Ethernet-контроллер для проводного подключения и современный модуль Wi-Fi 6E/7 с Bluetooth, обеспечивающий низкие задержки в беспроводных сетях. Качественный встроенный звук на базе аудиокодека Realtek и поддержка технологии Asus Aura Sync для управления RGB-подсветкой дополняют функционал платы.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой материнской платы убедитесь, что ваш корпус поддерживает форм-фактор ATX, а блок питания обладает достаточной мощностью и необходимыми коннекторами для питания CPU. Плата ориентирована исключительно на использование оперативной памяти DDR5, поэтому модули DDR4 с ней несовместимы. Хотя модель обладает мощной подсистемой питания, она создана для стабильной работы и умеренного тюнинга, а не для экстремального оверклокинга. Перед установкой процессоров предыдущих поколений (Ryzen 7000/8000) рекомендуется проверить на сайте производителя необходимость обновления BIOS.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2
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Отзывы


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