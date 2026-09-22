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Материнская плата Asrock X870 PRO RS WIFI Socket AM5 AMD купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Asrock X870 PRO RS WIFI Socket AM5 AMD

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Материнская плата Asrock X870 PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 1
Материнская плата Asrock X870 PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 2
Материнская плата Asrock X870 PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 3
Материнская плата Asrock X870 PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 4
Материнская плата Asrock X870 PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 5
Материнская плата Asrock X870 PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Asrock X870 PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 1
  • Материнская плата Asrock X870 PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 2
  • Материнская плата Asrock X870 PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 3
  • Материнская плата Asrock X870 PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 4
  • Материнская плата Asrock X870 PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 5
  • Материнская плата Asrock X870 PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716581
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Характеристики

Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
да
Наличие интерфейсов
6 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х10
Вес, кг.
2.25

Описание товара Материнская плата Asrock X870 PRO RS WIFI Socket AM5 AMD

Материнская плата ASRock на чипсете AMD X870 — выбор для тех, кто ценит максимальную производительность без компромиссов. ATX-формат удобно разместится в корпусе среднего и большого размера. Системная плата поддерживает процессоры с сокетом AM5, а четыре слота для оперативной памяти DDR5 позволят установить до впечатляющих 256 ГБ с частотой до 8000 МГц. Это даёт мощный задел для любых задач — от игр до работы с весомыми профессиональными приложениями. Высокоскоростной PCI Express 5.0 раскрывает потенциал новых видеокарт и накопителей. Современный встроенный Wi-Fi избавит от лишних проводов на рабочем столе. А звуковая схема 7.1 подарит чистое, объёмное звучание для полного погружения в игры и фильмы. Идеальный выбор для геймеров и энтузиастов, которые хотят максимум возможностей сегодня и запас на завтра.



Теги товара: atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Asrock X870 PRO RS WIFI Socket AM5 AMD




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Характеристики
Бренд
ASRock
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
30.5
Чипсет
AMD X870
Встроенный процессор
Нет
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
8000 МГц
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
да
Наличие интерфейсов
6 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASRock на чипсете AMD X870 — выбор для тех, кто ценит максимальную производительность без компромиссов. ATX-формат удобно разместится в корпусе среднего и большого размера. Системная плата поддерживает процессоры с сокетом AM5, а четыре слота для оперативной памяти DDR5 позволят установить до впечатляющих 256 ГБ с частотой до 8000 МГц. Это даёт мощный задел для любых задач — от игр до работы с весомыми профессиональными приложениями. Высокоскоростной PCI Express 5.0 раскрывает потенциал новых видеокарт и накопителей. Современный встроенный Wi-Fi избавит от лишних проводов на рабочем столе. А звуковая схема 7.1 подарит чистое, объёмное звучание для полного погружения в игры и фильмы. Идеальный выбор для геймеров и энтузиастов, которые хотят максимум возможностей сегодня и запас на завтра.


Теги товара: atx, ddr5, с m.2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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