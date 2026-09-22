Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
AMD X870
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 460 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716581
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
6 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х28х10
Вес, кг.
2.25
Описание товара Материнская плата Asrock X870 PRO RS WIFI Socket AM5 AMD
Материнская плата ASRock на чипсете AMD X870 — выбор для тех, кто ценит максимальную производительность без компромиссов. ATX-формат удобно разместится в корпусе среднего и большого размера. Системная плата поддерживает процессоры с сокетом AM5, а четыре слота для оперативной памяти DDR5 позволят установить до впечатляющих 256 ГБ с частотой до 8000 МГц. Это даёт мощный задел для любых задач — от игр до работы с весомыми профессиональными приложениями.
Высокоскоростной PCI Express 5.0 раскрывает потенциал новых видеокарт и накопителей. Современный встроенный Wi-Fi избавит от лишних проводов на рабочем столе. А звуковая схема 7.1 подарит чистое, объёмное звучание для полного погружения в игры и фильмы. Идеальный выбор для геймеров и энтузиастов, которые хотят максимум возможностей сегодня и запас на завтра.
6 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen1, 2 x USB 4 Type-C, HDMI, RJ-45, S/PDIF (оптический)
Страна производитель
Китай
Описание
Материнская плата ASRock на чипсете AMD X870 — выбор для тех, кто ценит максимальную производительность без компромиссов. ATX-формат удобно разместится в корпусе среднего и большого размера. Системная плата поддерживает процессоры с сокетом AM5, а четыре слота для оперативной памяти DDR5 позволят установить до впечатляющих 256 ГБ с частотой до 8000 МГц. Это даёт мощный задел для любых задач — от игр до работы с весомыми профессиональными приложениями.
Высокоскоростной PCI Express 5.0 раскрывает потенциал новых видеокарт и накопителей. Современный встроенный Wi-Fi избавит от лишних проводов на рабочем столе. А звуковая схема 7.1 подарит чистое, объёмное звучание для полного погружения в игры и фильмы. Идеальный выбор для геймеров и энтузиастов, которые хотят максимум возможностей сегодня и запас на завтра.
Материнская плата Asrock X870 PRO RS WIFI Socket AM5 AMD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата Asrock X870 PRO RS WIFI Socket AM5 AMD