Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
AMD B850
Socket
AM5
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 718746
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
3 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х28х8
Вес, кг.
1.2
Описание товара Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI PZ
MSI представляет материнскую плату на чипсете AMD B850 в компактном форм-факторе mATX — решение для современных сборок с упором на производительность и новейшие технологии. Благодаря четырём слотам памяти DDR5 с максимальной частотой до 8200 МГц и общим объёмом до 256 ГБ, она идеально подходит для ресурсоёмких задач и многозадачности. Два слота M.2 — для быстрого накопителя и расширения дискового пространства, а PCI Express 5.0 открывает возможности для самых современных видеокарт и ускорителей. Поддержка Wi-Fi избавит от лишних проводов и сделает подключение к сети максимально удобным. Ширина и высота платы 24,4 см делают её универсальной для большинства корпусов формата mATX, а отсутствие поддержки SLI/CrossFire делает акцент на современные сценарии с одной мощной видеокартой для игр и работы на платформе с сокетом AM5.
3 x USB 3.2 Gen1, 3 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание
MSI представляет материнскую плату на чипсете AMD B850 в компактном форм-факторе mATX — решение для современных сборок с упором на производительность и новейшие технологии. Благодаря четырём слотам памяти DDR5 с максимальной частотой до 8200 МГц и общим объёмом до 256 ГБ, она идеально подходит для ресурсоёмких задач и многозадачности. Два слота M.2 — для быстрого накопителя и расширения дискового пространства, а PCI Express 5.0 открывает возможности для самых современных видеокарт и ускорителей. Поддержка Wi-Fi избавит от лишних проводов и сделает подключение к сети максимально удобным. Ширина и высота платы 24,4 см делают её универсальной для большинства корпусов формата mATX, а отсутствие поддержки SLI/CrossFire делает акцент на современные сценарии с одной мощной видеокартой для игр и работы на платформе с сокетом AM5.
Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI PZ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата MSI PRO B850M-A WIFI PZ