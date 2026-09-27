Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI (90MB1BZ0-M0EAY0)

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B650-PLUS WIFI - это сбалансированная и надежная основа для современного игрового или рабочего ПК. Она идеально подходит для геймеров, планирующих сборку с мощными видеокартами для игр в 1440p или 4K, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, стримингом и 3D-графикой. Плата оптимально сочетается с процессорами AMD Ryzen 5 и Ryzen 7 серии 7000, например, с популярными моделями Ryzen 5 7600X или Ryzen 7 7800X3D, обеспечивая им стабильное питание и раскрывая их потенциал.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650 на сокете AM5, представляющий собой золотую середину для платформы AMD нового поколения. Он предлагает ключевые современные технологии, включая поддержку разгона процессора и памяти, без избыточной функциональности и стоимости старших X670-чипсетов. Стандартный форм-фактор ATX обеспечивает удобство сборки в большинстве корпусов Mid-Tower и Full-Tower, предоставляет достаточно места для установки крупных видеокарт и систем охлаждения, а также способствует лучшей циркуляции воздуха внутри системы.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу исключительно с оперативной памятью нового стандарта DDR5, предлагая четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 192 ГБ ОЗУ и достигать высоких частот с помощью профилей AMD EXPO, что критически важно для производительности процессоров Ryzen 7000. Для установки компонентов предусмотрен основной слот PCIe 4.0 x16 для видеокарты, а также три слота M.2 для высокоскоростных NVMe-накопителей, один из которых работает по новейшему интерфейсу PCIe 5.0, обеспечивая максимальную скорость чтения и записи.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по 12+2-фазной схеме с использованием качественных силовых каскадов, что гарантирует стабильную подачу энергии даже для требовательных многоядерных процессоров. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM, предотвращая перегрев и троттлинг под длительной нагрузкой, будь то интенсивная игровая сессия или рендеринг видео. Для подключения питания CPU используются разъёмы 8+4 pin, что является залогом надежности и оставляет небольшой запас для умеренного разгона.

Подключения и дополнительные возможности

На задней панели расположен богатый набор портов, включая быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер Realtek и встроенный модуль Wi-Fi 6 с Bluetooth 5.2 для стабильного беспроводного подключения. Пользователю доступны разнообразные порты USB, в том числе высокоскоростной USB 3.2 Gen 2x2 Type-C для подключения современных внешних накопителей. За качественный звук отвечает аудиокодек Realtek, а для любителей кастомизации предусмотрена поддержка технологии ASUS Aura Sync для управления RGB-подсветкой компонентов.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать процессор AMD для сокета AM5 и оперативную память стандарта DDR5, так как компоненты предыдущих поколений несовместимы. Учитывая форм-фактор ATX, потребуется соответствующий по размеру корпус. Хотя система питания надежна, для мощных процессоров уровня Ryzen 9 и флагманской видеокарты рекомендуется использовать качественный блок питания мощностью от 750 Вт. Для процессоров, выпущенных значительно позже платы, может потребоваться обновление BIOS, которое легко выполнить с помощью функции BIOS FlashBack.