Описание товара Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-E WIFI

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Asus TUF GAMING B650E-E WIFI является превосходной основой для сборки мощного игрового или рабочего ПК на платформе AMD. Она идеально подходит для геймеров, планирующих использовать современные видеокарты и высокоскоростные накопители, а также для создателей контента, работающих с видеомонтажом, 3D-графикой и стримингом. Эта плата оптимальна для процессоров AMD Ryzen 7 и Ryzen 9 серии 7000, позволяя раскрыть их потенциал благодаря мощной системе питания и поддержке передовых технологий.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем платы является чипсет AMD B650E, установленный на сокет AM5. Индекс "E" (Extreme) выгодно отличает эту модель от стандартных решений на B650, гарантируя поддержку интерфейса PCIe 5.0 как для видеокарты, так и для одного из M.2 накопителей, что является заделом на будущее. Выполненная в полноразмерном форм-факторе ATX, плата предлагает широкие возможности для расширения и требует соответствующего корпуса формата Mid-Tower или Full-Tower, обеспечивая достаточно пространства для установки габаритных систем охлаждения и нескольких карт расширения.

Память и расширение

Плата рассчитана на работу с оперативной памятью нового поколения DDR5, для которой предусмотрено четыре слота с поддержкой двухканального режима. Это позволяет установить до 192 ГБ ОЗУ с высокими частотами, раскрывая производительность процессора в играх и рабочих задачах благодаря поддержке профилей разгона AMD EXPO. Для расширения возможностей системы предусмотрен основной слот PCIe 5.0 x16 с усиленной конструкцией для тяжелых видеокарт, а также целых четыре слота M.2 для NVMe-накопителей, один из которых работает по сверхбыстрому стандарту PCIe 5.0, а остальные - по PCIe 4.0. Все M.2 слоты оснащены эффективными радиаторами для предотвращения перегрева и троттлинга SSD.

Питание и компоненты VRM

Система питания процессора (VRM) выполнена по 16+2 фазной схеме, что обеспечивает стабильное и чистое питание даже для самых требовательных многоядерных процессоров Ryzen 9. Использование качественных компонентов и массивные радиаторы на зоне VRM гарантируют надежную работу под длительной высокой нагрузкой и при активации автоматического разгона Precision Boost Overdrive. Для подключения питания процессора используются два разъема (8+8 pin), что свидетельствует о готовности платы к работе с топовыми CPU и серьезному оверклокингу.

Подключения и дополнительные возможности

Набор портов на задней панели включает всё необходимое для современного ПК: быстрый сетевой контроллер 2.5GbE Ethernet и встроенный модуль Wi-Fi 6E с Bluetooth 5.2 для стабильного беспроводного соединения. Для периферии предусмотрено множество портов USB, включая высокоскоростные USB 3.2 Gen 2 и универсальный порт USB Type-C. За качественный звук отвечает современный аудиокодек Realtek, а для любителей кастомизации имеется поддержка фирменной технологии подсветки Asus Aura Sync с разъемами для подключения RGB-лент.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что вы планируете использовать совместимый процессор AMD Ryzen серии 7000 или новее, так как плата работает исключительно на сокете AM5. Важно помнить, что данная модель поддерживает только оперативную память стандарта DDR5, модули DDR4 с ней несовместимы. Для питания системы потребуется качественный блок питания с двумя 8-контактными разъемами CPU, а для размещения платы - просторный корпус стандарта ATX. При покупке новейших моделей процессоров может потребоваться обновление BIOS, что легко выполняется с помощью функции BIOS FlashBack.