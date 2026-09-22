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Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X купить с доставкой в Москве
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Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X

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Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X - фото 2
Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X - фото 3
Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X - фото 4
Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X - фото 5
Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X - фото 6
Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X - фото 7
Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X - фото 8
Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
  • Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X - фото 1
  • Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X - фото 2
  • Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X - фото 3
  • Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X - фото 4
  • Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X - фото 5
  • Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X - фото 6
  • Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X - фото 7
  • Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X - фото 8
  • Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716743
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Максимальная частота памяти
9200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х27х7
Вес, кг.
1.2

Описание товара Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X является превосходной основой для создания мощного и в то же время компактного игрового или рабочего ПК. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимальную производительность от процессоров Intel нового поколения с разблокированным множителем в самых требовательных играх, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, 3D-моделированием и стримингом. Благодаря чипсету Z890, плата раскрывает потенциал разгона процессоров и памяти, что оценят энтузиасты, стремящиеся к рекордам производительности в более компактных сборках.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем этой модели служит флагманский чипсет Intel Z890, установленный на сокет LGA 1851, обеспечивающий полную совместимость с будущими поколениями процессоров Intel Core. Этот чипсет предоставляет максимальные возможности для разгона CPU и оперативной памяти, а также широчайший набор линий PCIe для подключения самых быстрых компонентов. Форм-фактор Micro-ATX представляет собой золотую середину между компактностью Mini-ITX и функциональностью полноразмерного ATX, позволяя собрать мощную систему в относительно небольшом корпусе без существенных компромиссов по слотам расширения.

Память и расширение

Плата ориентирована на будущее и работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, что гарантирует высочайшую пропускную способность для процессора. Четыре слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы и установку до 192 ГБ памяти с возможностью разгона до экстремальных частот с помощью профилей XMP. Для установки компонентов предусмотрен усиленный основной слот PCIe 5.0 x16 для новейших видеокарт, а также дополнительные слоты для карт расширения. Система хранения данных может быть построена на базе нескольких слотов M.2, один из которых поддерживает сверхскоростной интерфейс PCIe 5.0 для NVMe-накопителей нового поколения, при этом все они оснащены фирменными радиаторами M.2 Thermal Guard для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Стабильность работы мощных многоядерных процессоров обеспечивает продуманная система питания VRM, состоящая из множества фаз с высококачественными силовыми каскадами и дросселями. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM даже при длительных пиковых нагрузках, таких как рендеринг или многочасовые игровые сессии, предотвращая перегрев и троттлинг. Для обеспечения достаточного питания процессора на плате предусмотрен набор разъёмов, включающий основной 8-pin и дополнительный 4-pin коннекторы, что свидетельствует о готовности платы к работе с топовыми CPU в режиме разгона.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели включает все необходимое для современного ПК: множество портов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen2 и универсальный порт USB Type-C для быстрой передачи данных и подключения периферии. За сетевое соединение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, а также встроенный беспроводной модуль с поддержкой стандартов Wi-Fi 6E/7 и Bluetooth для стабильного и скоростного подключения без проводов. Качественный звук в играх и при просмотре медиа обеспечивает современный аудиокодек, а для любителей кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB- и ARGB-подсветки с возможностью синхронизации через фирменное ПО Gigabyte Control Center.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой Gigabyte Z890M GAMING X важно убедиться, что вы планируете использовать совместимые компоненты: процессор под сокет LGA 1851 и оперативную память стандарта DDR5, так как более старые комплектующие не подойдут. Учитывайте форм-фактор Micro-ATX при выборе корпуса, особенно если планируете установку крупной видеокарты и массивной системы воздушного охлаждения процессора. Для раскрытия потенциала системы потребуется качественный блок питания с необходимыми разъёмами дополнительного питания CPU. Хотя плата и не предназначена для экстремального оверклокинга с жидким азотом, её система питания более чем достаточна для уверенного разгона в домашних условиях.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2

Отзывы о товаре Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Материнская плата
Форм-фактор
mATX
Ширина, см
24.4
Высота, см
24.4
Чипсет
Intel Z890
Встроенный процессор
Нет
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Форм-фактор поддерживаемой памяти
DIMM
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Развернуть
Максимальная частота памяти
9200 МГц
Wi-Fi
нет
Версия PCI Express
5.0
Слотов PCI-E x16
2
Разъемы SATA, шт
4
Количество слотов M.2
3
Поддержка SLI/CrossFire
нет
Наличие интерфейсов
PS/2, 2 x USB 2.0, 3 x USB 3.2 Gen1, HDMI, 2 x DisplayPort, RJ-45
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Материнская плата Gigabyte Z890M GAMING X является превосходной основой для создания мощного и в то же время компактного игрового или рабочего ПК. Она идеально подходит для геймеров, которые хотят получить максимальную производительность от процессоров Intel нового поколения с разблокированным множителем в самых требовательных играх, а также для создателей контента, занимающихся видеомонтажом, 3D-моделированием и стримингом. Благодаря чипсету Z890, плата раскрывает потенциал разгона процессоров и памяти, что оценят энтузиасты, стремящиеся к рекордам производительности в более компактных сборках.

Чипсет, сокет и форм-фактор

Сердцем этой модели служит флагманский чипсет Intel Z890, установленный на сокет LGA 1851, обеспечивающий полную совместимость с будущими поколениями процессоров Intel Core. Этот чипсет предоставляет максимальные возможности для разгона CPU и оперативной памяти, а также широчайший набор линий PCIe для подключения самых быстрых компонентов. Форм-фактор Micro-ATX представляет собой золотую середину между компактностью Mini-ITX и функциональностью полноразмерного ATX, позволяя собрать мощную систему в относительно небольшом корпусе без существенных компромиссов по слотам расширения.

Память и расширение

Плата ориентирована на будущее и работает исключительно с оперативной памятью стандарта DDR5, что гарантирует высочайшую пропускную способность для процессора. Четыре слота DIMM поддерживают двухканальный режим работы и установку до 192 ГБ памяти с возможностью разгона до экстремальных частот с помощью профилей XMP. Для установки компонентов предусмотрен усиленный основной слот PCIe 5.0 x16 для новейших видеокарт, а также дополнительные слоты для карт расширения. Система хранения данных может быть построена на базе нескольких слотов M.2, один из которых поддерживает сверхскоростной интерфейс PCIe 5.0 для NVMe-накопителей нового поколения, при этом все они оснащены фирменными радиаторами M.2 Thermal Guard для эффективного охлаждения.

Питание и компоненты VRM

Стабильность работы мощных многоядерных процессоров обеспечивает продуманная система питания VRM, состоящая из множества фаз с высококачественными силовыми каскадами и дросселями. Массивные радиаторы эффективно отводят тепло от зоны VRM даже при длительных пиковых нагрузках, таких как рендеринг или многочасовые игровые сессии, предотвращая перегрев и троттлинг. Для обеспечения достаточного питания процессора на плате предусмотрен набор разъёмов, включающий основной 8-pin и дополнительный 4-pin коннекторы, что свидетельствует о готовности платы к работе с топовыми CPU в режиме разгона.

Подключения и дополнительные возможности

Набор интерфейсов на задней панели включает все необходимое для современного ПК: множество портов USB, в том числе высокоскоростные USB 3.2 Gen2 и универсальный порт USB Type-C для быстрой передачи данных и подключения периферии. За сетевое соединение отвечает быстрый 2.5-гигабитный Ethernet-контроллер, а также встроенный беспроводной модуль с поддержкой стандартов Wi-Fi 6E/7 и Bluetooth для стабильного и скоростного подключения без проводов. Качественный звук в играх и при просмотре медиа обеспечивает современный аудиокодек, а для любителей кастомизации предусмотрены разъёмы для подключения RGB- и ARGB-подсветки с возможностью синхронизации через фирменное ПО Gigabyte Control Center.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой Gigabyte Z890M GAMING X важно убедиться, что вы планируете использовать совместимые компоненты: процессор под сокет LGA 1851 и оперативную память стандарта DDR5, так как более старые комплектующие не подойдут. Учитывайте форм-фактор Micro-ATX при выборе корпуса, особенно если планируете установку крупной видеокарты и массивной системы воздушного охлаждения процессора. Для раскрытия потенциала системы потребуется качественный блок питания с необходимыми разъёмами дополнительного питания CPU. Хотя плата и не предназначена для экстремального оверклокинга с жидким азотом, её система питания более чем достаточна для уверенного разгона в домашних условиях.



Теги товара: micro-atx, ddr5, с m.2
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