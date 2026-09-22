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Характеристики
Тип товара
Материнские платы
Форм-фактор
ATX
Чипсет
Intel Z890
Socket
LGA 1851
Тип памяти
DDR5
Количество слотов памяти
4
Максимальный объем памяти
256
Wi-Fi
да
Версия PCI Express
5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716740
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Описание товара Материнская плата Gigabyte Z890 UD WIFI6E
Материнская плата GIGABYTE Z890 UD WIFI6E работает под управлением производительного чипсета Intel Z890, который раскрывает потенциал многоядерных процессоров и расширяет возможности разгона многих из них. Модель совместима с CPU Intel с ядрами Arrow Lake. Плата с размерами 305x244 мм соответствует форм-фактору Standard-ATX и ориентирована на сборку мощного универсального компьютера. Поддерживается память DDR5, частота которой в разгоне может достигать 8800 МГц. Для управления используется утилита GIGABYTE Control Center. Устройство защищено от перегрева пассивным охлаждением зоны VRM, чипсета и одного из разъемов M.2.
Материнская плата GIGABYTE Z890 UD WIFI6E работает под управлением производительного чипсета Intel Z890, который раскрывает потенциал многоядерных процессоров и расширяет возможности разгона многих из них. Модель совместима с CPU Intel с ядрами Arrow Lake. Плата с размерами 305x244 мм соответствует форм-фактору Standard-ATX и ориентирована на сборку мощного универсального компьютера. Поддерживается память DDR5, частота которой в разгоне может достигать 8800 МГц. Для управления используется утилита GIGABYTE Control Center. Устройство защищено от перегрева пассивным охлаждением зоны VRM, чипсета и одного из разъемов M.2.
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