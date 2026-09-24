Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Frank Zappa - Cheaper Than Cheep (0602475394204) виниловая пластинка
Cheaper Than Cheep – неизданный телевизионный концертный фильм 1974 года, записанный в частном репетиционном зале The Mothers в формате Dolby ATMOS и саундтрек. В начале 70-х телевидение было неотъемлемым инструментом для знакомства музыкантов с домашними артистами. Полностью оснащенный своим гастрольным световым шоу и сценическим оборудованием в частном репетиционном зале The Mothers, Фрэнк Заппа попытался записать видеоматериал для собственного телепроекта, в конечном итоге намереваясь продавать его крупным телеканалам. К сожалению, возникли технические проблемы, из-за которых отснятый материал пришлось заморозить и отправить в хранилище. 50 лет спустя, благодаря достижениям в области постобработки, мы представляем фильм «Cheaper Than Cheep». Эта ранее не публиковавшаяся двухчасовая концертная программа представляет собой самое камерное выступление, когда-либо записанное группой Mothers состава 1974 года, записанное непосредственно с бережно восстановленных и отреставрированных оригинальных аудио- и видеозаписей из архива. Официальный релиз Zappa #130 выйдет в виде специального ограниченного издания Super Deluxe, включающего ремастированное концертное видео с совершенно новым Dolby Atmos, объемным звучанием 5.1 и стереомиксами на Blu-ray, стереосаундтрек на 2 CD и 3 виниловых пластинках на 180-граммовом черном виниле, обширный буклет с редкими, ранее не публиковавшимися изображениями и аннотациями от Рут Андервуд и Джо Трэверса — все это в телескопическом футляре.
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