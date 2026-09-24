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Bob Weir - Ace (0603497836673) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bob Weir - Ace (0603497836673) виниловая пластинка

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Bob Weir - Ace (0603497836673) виниловая пластинка - фото 2
Bob Weir - Ace (0603497836673) виниловая пластинка - фото 3
Bob Weir - Ace (0603497836673) виниловая пластинка - фото 4
Bob Weir - Ace (0603497836673) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bob Weir
Альбом (сингл)
Ace
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bob Weir - Ace (0603497836673) виниловая пластинка - фото 1
  • Bob Weir - Ace (0603497836673) виниловая пластинка - фото 2
  • Bob Weir - Ace (0603497836673) виниловая пластинка - фото 3
  • Bob Weir - Ace (0603497836673) виниловая пластинка - фото 4
  • Bob Weir - Ace (0603497836673) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716357
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bob Weir - Ace (0603497836673) виниловая пластинка
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497836673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bob Weir
Альбом (сингл)
Ace
Жанр
Кантри
Трек-лист
Greatest Story Ever Told, Black-Throated Wind, Walk In The Sunshine, Playing In The Band, Looks Like Rain, Mexicali Blues, One More Saturday Night, Cassidy
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bob Weir - Ace (0603497836673) виниловая пластинка

В апреле Бобби Уир отпраздновал 50-летие своего сольного дебюта «Ace» двумя специальными концертами в нью-йоркском Radio City Music Hall. В обоих концертах он исполнил весь альбом вживую со своей группой Bobby Weir & Wolf Bros. В состав группы входили струнный квинтет и духовой квинтет The Wolfpack, педальный стил-гитарист Барри Слесс и специальные гости Тайлер Чайлдерс и Бриттни Спенсер.

Отзывы о товаре Bob Weir - Ace (0603497836673) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497836673]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bob Weir
Альбом (сингл)
Ace
Жанр
Кантри
Трек-лист
Greatest Story Ever Told, Black-Throated Wind, Walk In The Sunshine, Playing In The Band, Looks Like Rain, Mexicali Blues, One More Saturday Night, Cassidy
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В апреле Бобби Уир отпраздновал 50-летие своего сольного дебюта «Ace» двумя специальными концертами в нью-йоркском Radio City Music Hall. В обоих концертах он исполнил весь альбом вживую со своей группой Bobby Weir & Wolf Bros. В состав группы входили струнный квинтет и духовой квинтет The Wolfpack, педальный стил-гитарист Барри Слесс и специальные гости Тайлер Чайлдерс и Бриттни Спенсер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bob Weir - Ace (0603497836673) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2920 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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