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Sabrina Carpenter - Singular Act II (0050087426668) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sabrina Carpenter - Singular Act II (0050087426668) виниловая пластинка

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Sabrina Carpenter - Singular Act II (0050087426668) виниловая пластинка - фото 1
Sabrina Carpenter - Singular Act II (0050087426668) виниловая пластинка - фото 2
Sabrina Carpenter - Singular Act II (0050087426668) виниловая пластинка - фото 3
Sabrina Carpenter - Singular Act II (0050087426668) виниловая пластинка - фото 4
Sabrina Carpenter - Singular Act II (0050087426668) виниловая пластинка - фото 5
Sabrina Carpenter - Singular Act II (0050087426668) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sabrina Carpenter
Альбом (сингл)
Singular Act II
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sabrina Carpenter - Singular Act II (0050087426668) виниловая пластинка - фото 1
  • Sabrina Carpenter - Singular Act II (0050087426668) виниловая пластинка - фото 2
  • Sabrina Carpenter - Singular Act II (0050087426668) виниловая пластинка - фото 3
  • Sabrina Carpenter - Singular Act II (0050087426668) виниловая пластинка - фото 4
  • Sabrina Carpenter - Singular Act II (0050087426668) виниловая пластинка - фото 5
  • Sabrina Carpenter - Singular Act II (0050087426668) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716112
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0050087426668]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sabrina Carpenter
Альбом (сингл)
Singular Act II
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
In My Bed, Pushing 20, I Can't Stop Me, I'm Fakin, Take Off All Your Cool, Tell Em, Exhale, Take You Back, Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sabrina Carpenter - Singular Act II (0050087426668) виниловая пластинка

«Singular: Act II» — четвёртый студийный альбом американской певицы Сабрины Карпентер, выпущенный 19 июля 2019 года лейблом Hollywood Records.

Отзывы о товаре Sabrina Carpenter - Singular Act II (0050087426668) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0050087426668]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sabrina Carpenter
Альбом (сингл)
Singular Act II
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
In My Bed, Pushing 20, I Can't Stop Me, I'm Fakin, Take Off All Your Cool, Tell Em, Exhale, Take You Back, Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Описание
«Singular: Act II» — четвёртый студийный альбом американской певицы Сабрины Карпентер, выпущенный 19 июля 2019 года лейблом Hollywood Records.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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