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David Newman - Fathead (Analogue) (4260019715807) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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David Newman - Fathead (Analogue) (4260019715807) виниловая пластинка

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David Newman - Fathead (Analogue) (4260019715807) виниловая пластинка - фото 1
David Newman - Fathead (Analogue) (4260019715807) виниловая пластинка - фото 2
David Newman - Fathead (Analogue) (4260019715807) виниловая пластинка - фото 3
David Newman - Fathead (Analogue) (4260019715807) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
David Newman
Альбом (сингл)
Fathead
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • David Newman - Fathead (Analogue) (4260019715807) виниловая пластинка - фото 1
  • David Newman - Fathead (Analogue) (4260019715807) виниловая пластинка - фото 2
  • David Newman - Fathead (Analogue) (4260019715807) виниловая пластинка - фото 3
  • David Newman - Fathead (Analogue) (4260019715807) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716090
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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David Newman - Fathead (Analogue) (4260019715807) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715807]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
David Newman
Альбом (сингл)
Fathead
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hard Times, Weird Beard, Willow Weep For Me, Bill For Bennie, Sweet Eyes, Fathead, Mean To Me, Tin Tin Deo
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара David Newman - Fathead (Analogue) (4260019715807) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hard Times, Weird Beard, Willow Weep For Me, Bill For Bennie, Sweet Eyes, Fathead, Mean To Me, Tin Tin Deo

Отзывы о товаре David Newman - Fathead (Analogue) (4260019715807) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Speakers Corner Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Speakers Corner Records
Barcode
[4260019715807]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
David Newman
Альбом (сингл)
Fathead
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hard Times, Weird Beard, Willow Weep For Me, Bill For Bennie, Sweet Eyes, Fathead, Mean To Me, Tin Tin Deo
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hard Times, Weird Beard, Willow Weep For Me, Bill For Bennie, Sweet Eyes, Fathead, Mean To Me, Tin Tin Deo
Самовывоз
Доставка
Отзывы


David Newman - Fathead (Analogue) (4260019715807) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4310 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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