Top.Mail.Ru
Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка - фото 1
Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка - фото 2
Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка - фото 3
Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка - фото 4
Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка - фото 5
Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка - фото 6
Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка - фото 7
Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка - фото 8
Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bobby Jaspar
Альбом (сингл)
Bobby Jaspar
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка - фото 1
  • Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка - фото 2
  • Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка - фото 3
  • Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка - фото 4
  • Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка - фото 5
  • Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка - фото 6
  • Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка - фото 7
  • Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка - фото 8
  • Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716060
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam
Barcode
[3770010277026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bobby Jaspar
Альбом (сингл)
Bobby Jaspar
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Cliff, Cliff, Phenil Isopropil Amine, Mysterioso, Lullaby Of The Leaves, There Will Never Be Another You, Wainting For Irene, Le Jamf, Chasing The Bird, Speak Low, Doxoly (Memory Of Dick)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cliff, Cliff, Phenil Isopropil Amine, Mysterioso, Lullaby Of The Leaves, There Will Never Be Another You, Wainting For Irene, Le Jamf, Chasing The Bird, Speak Low, Doxoly (Memory Of Dick)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam
Barcode
[3770010277026]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bobby Jaspar
Альбом (сингл)
Bobby Jaspar
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Cliff, Cliff, Phenil Isopropil Amine, Mysterioso, Lullaby Of The Leaves, There Will Never Be Another You, Wainting For Irene, Le Jamf, Chasing The Bird, Speak Low, Doxoly (Memory Of Dick)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cliff, Cliff, Phenil Isopropil Amine, Mysterioso, Lullaby Of The Leaves, There Will Never Be Another You, Wainting For Irene, Le Jamf, Chasing The Bird, Speak Low, Doxoly (Memory Of Dick)


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bobby Jaspar - Bobby Jaspar (Analogue) (3770010277026) виниловая пластинка - купить по цене 4310 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...