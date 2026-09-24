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Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка

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Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 1
Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 2
Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 3
Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 4
Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 5
Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 6
Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 7
Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 8
Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 9
Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 10
Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 11
Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 12
Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 13
Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billy Harper
Альбом (сингл)
Antibes ‘75
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 3
  • Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 4
  • Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 5
  • Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 6
  • Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 7
  • Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 8
  • Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 9
  • Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 10
  • Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 11
  • Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 12
  • Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 13
  • Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 310 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716058
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Загружаем...
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Загружаем...
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Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка
4 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam
Barcode
[3770010277088]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billy Harper
Альбом (сингл)
Antibes ‘75
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Cry of Hunger, Croquet Ballet
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка

Через два дня после записи альбома "Black Saint", ставшего первым релизом на одноименном лейбле, Билли Харпер и его квинтет вышли на сцену джазового фестиваля Antibes Juan-Les-Pins. Несмотря на то, что "Black Saint" - феноменальный альбом и по праву считается одним из лучших джазовых релизов эпохи, "Antibes '75" показывает, что Харпер и его подопечные имели стремление значительно расширить границы своей студийной работы - в тот вечер, в окружении звезд, соснового леса и очарованной публики, квинтет дал мощное и вдохновенное выступление. Никогда еще самые известные композиции Харпера "Cry Of Hunger" и "Croquet Ballet" не имели такого проникновенного выражения, и нам остается только пожелать, чтобы этот момент истины продлился чуть дольше. SAM Records имеет честь впервые представить вам этот концерт на диске - 180-граммовой пластинке с 6-страничным вкладышем, содержащим ранее неизвестные фотографии Жерара Руи и Тьерри Тромбера и эссе Бернара Лупиаса.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sam Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sam
Barcode
[3770010277088]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billy Harper
Альбом (сингл)
Antibes ‘75
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Cry of Hunger, Croquet Ballet
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Франция
Описание
Через два дня после записи альбома "Black Saint", ставшего первым релизом на одноименном лейбле, Билли Харпер и его квинтет вышли на сцену джазового фестиваля Antibes Juan-Les-Pins. Несмотря на то, что "Black Saint" - феноменальный альбом и по праву считается одним из лучших джазовых релизов эпохи, "Antibes '75" показывает, что Харпер и его подопечные имели стремление значительно расширить границы своей студийной работы - в тот вечер, в окружении звезд, соснового леса и очарованной публики, квинтет дал мощное и вдохновенное выступление. Никогда еще самые известные композиции Харпера "Cry Of Hunger" и "Croquet Ballet" не имели такого проникновенного выражения, и нам остается только пожелать, чтобы этот момент истины продлился чуть дольше. SAM Records имеет честь впервые представить вам этот концерт на диске - 180-граммовой пластинке с 6-страничным вкладышем, содержащим ранее неизвестные фотографии Жерара Руи и Тьерри Тромбера и эссе Бернара Лупиаса.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Billy Harper - Antibes ‘75 (Analogue) (3770010277088) виниловая пластинка - стоимость товара 4310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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