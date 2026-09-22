The Pretenders - Relentless (coloured) (5054197615344) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
Relentless
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 716006
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197615344]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
Relentless
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Losing my sense of taste, A love, Domestic silence, The copa, The promise of love, Merry widow, Let the sun come in, Look away, Your house is on fire, Just let go, Vainglorious, I think about you daily (ft. jonny greenwood)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Pretenders - Relentless (coloured) (5054197615344) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Losing my sense of taste, A love, Domestic silence, The copa, The promise of love, Merry widow, Let the sun come in, Look away, Your house is on fire, Just let go, Vainglorious, I think about you daily (ft. jonny greenwood)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, New Wave
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5054197615344]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
Relentless
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Losing my sense of taste, A love, Domestic silence, The copa, The promise of love, Merry widow, Let the sun come in, Look away, Your house is on fire, Just let go, Vainglorious, I think about you daily (ft. jonny greenwood)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Losing my sense of taste, A love, Domestic silence, The copa, The promise of love, Merry widow, Let the sun come in, Look away, Your house is on fire, Just let go, Vainglorious, I think about you daily (ft. jonny greenwood)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, New Wave
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, New Wave
The Pretenders - Relentless (coloured) (5054197615344) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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